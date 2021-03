Poetski tren: William Carlos Williams - Pastorala (I); Pastorala (II); Savršenstvo

William Carlos Williams: Pastorala (I); Pastorala (II); Savršenstvo

* Interpretacija: Gordana Kovačić

Pozadinska glazba: (1) Melancholy rhapsody (Ray Heindorf), izvedba: Eddie Higgins (klavir), Scott Hamilton (tenor saksofon), Steve Gilmore (kontrabas), Bill Goodwin (bubnjevi), s albuma kvarteta Eddieja Higginsa „Smoke gets in your eyes" (Venus, 2002.); (2) Baubles, bangles & beads (Robert Wright, George Forrest), izvedba: Lou Levy (klavir), Max Bennett (kontrabas) i Stan Levery (bubnjevi), s albuma trija Loua Levyja „A most musical fella" (RCA Victor, 1957.), (3) The orb (Fred Hersch), izvedba: Fred Hersch (klavir), s vlastitog albuma „Open book" (Palmetto Rec., 2017.).

Fotografije: bez naslova, iz javne domene

* Iz zbirke pjesama Williama Carlosa Williamsa „Svijet sažet na prepoznatljivu sliku - Izabrane pjesme i pisma", odabrao i preveo s engleskoga Vojo Šindolić (Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2020.)

