Galerija SC predstavlja umjetnika Tina Vukovića

Projekt Oni dolaze..... predstavlja umjetnika Tina Vukovića i njegovu prvu samostalnu izložbu DOES A BEAR SHIT IN THE WOODS koja će se održati od 29. 1 . do 6. 2. u Galeriji SC. U petak 29. siječnja izložba se može pogledati od 18 do 21 sat, a od 30. siječnja do. 6. veljače radnim danom od 12:00 do 20:00 te subotom od 10:00 do 13:00.

Izložba Tina Vukovića u zagrebačkoj Galeriji SC zasnovana je na seriji ljudskih portreta na ravnomjerno obojenim plohama. To nisu klasični portreti stoga što njihovi protagonisti nisu „petrificirani" pred rukom i pogledom slikara (pa onda i okom promatrača) nego su „uhvaćeni" u pokretu ili u nekom međusobno dinamičnom odnosu. Netipično za ovaj žanr je i to što slikar očigledno kistom ne bilježi izvornu „scenografiju" koja okružuje likove. Umjesto toga oni se, poput kartonskih izrezaka, nalaze pred obojenim slikarskim poljima. „Izvučeni" su iz svog originalnog konteksta i tako eksponirani stoje na vjetrometini mogućih tumačenja i pitanja od strane zatečene publike. Obojene plohe podsjećaju na tehnologiju „zelenog zaslona" (green screen) koja se koristi osobito u filmskoj industriji i televizijskoj režiji kako bi se na praznu podlogu tijekom naknadne obrade snimljenog materijala upisali određeni vizualni efekti i stvorila neka prostorna iluzija. U okviru svijesti o tome otvara se mogućnost da promatrači „dovršavaju sliku" tako da na zaslone projiciraju vlastite mentalne predodžbe koje bi upotpunile slikovnu i značenjsku prazninu i barem djelomično utažile njihovu znatiželju. S druge strane, u obzir treba uzeti i opciju da su slikane pozadine s razlogom međusobno različite, odnosno da je Vuković putem njih, a po nekom ključu, u svaku sliku već upisao određena raspoloženja posredovana uglavnom pastelnim bojama, što bi moglo biti značajno za dio onih koji pristupaju cjelovitijem tumačenju izloženih slika.... (iz predgovora, Božo Kesić)

Tino Vuković rođen je 1987. na Braču. Magistrirao je slikarstvo 2012. na Umjetničkoj akademiji u Splitu u klasi prof. Deana Jokanovića Toumina. Godine 2013. polaže stručni ispit za muzejsko zvanje kustosa. Od 2013. voditelj je Galerije umjetnina Branislav Dešković u Bolu na Braču. Radio je na mnogim izložbama kao kustos, autor koncepcija ili autor likovnog postava. Jedan je od autora novog stalnog postava Galerije umjetnina Branislav Dešković.