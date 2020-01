Fata i ogledalo

Fata pred spavanje stane pred ogledalo, gleda se sa svih strana pa duboko uzdahne:

- Eh, moj Mujo... kad se pogledam u ogledalo, vidim staru ženu punu bora s puno celulita i to me jako rastužuje. De, matereti, rec' mi nešto što će me oraspoložit'!

Mujo se okrene u krevetu, pogleda je i ispali:

- Sl'šaj, bona, šta da t' kažem... i dalje vidiš bez greške!