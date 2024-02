Fata i kontracepcija

Fata sjela s jaranicama na kavu i, kako to već obično biva, nakon muževa sljedeća je tema seks. Za par minuta Munevera upita Fatu kakvu kontracepciju koristi, a ova ispali k'o iz topa:

- Kantu!

Sve za stolom zagledaju se u Fatu zbunjenu, a jedna upita:

- Kakvu, bona, kantu, šta ti je to, pa nije to kontracepcija!

Fata se nasmije i odgovori:

- Jes, bona, u mom slučaju. Znaš kako je moj Mujo onako malešan, pa se mora popeti na kantu da me opali zguza. E, pa kad vidim da počinje teško disati i kolutati očima, ja samo opalim nogom kantu i to ti je to!