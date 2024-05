Dvije izložbe u Studentskom centru

u utorak, 21. svibnja u Studentskom centru (Galeriji SC i Kiosku) s početkom u 19 sati otvaraju se dvije izložbe. U sklopu projekta Oni dolaze... otvorit će se izložba Na kraju dana autorice Ružice Dobranić u Galeriji SC, a umjetnica Jelena Bogdanić predstavit će se s izložbom Kiosk u Kiosku. Obje izložbe otvorene su do 28. svibnja, radnim danom do 12:00 do 20:00 te subotom do 10:00 do 13:00.

Na kraju dana rad je autorice Ružice Dobranić koji se bavi problemima današnjeg načina života obilježenog preopterećenosti poslom, neizvjesnošću, stalnom dostupnošću, bombardiranjem informacijama i multitaskingom. Multitasking ili višezadaćnost označava sposobnost istodobnog obavljanja više poslova ili zadataka. To je vještina koja je postala ključna u suvremenom radnom okruženju i autorica se s njom poistovjećuje jer kao slobodna umjetnica istovremeno balansira s nekoliko projekata. Samim time pokušava preživjeti na umjetničkoj sceni, nastojeći biti što produktivnija i prisutnija. Iako se multitasking čini kao poželjna sposobnost, često može rezultirati preopterećenosti i iscrpljenosti, i na kraju burn outom - izgaranjem na poslu, pojmom i pojavom koji su danas sve prisutniji. Pretrpani dnevni raspored doima se kao planina koju je teško osvojiti, a njegova veličina je prijeteća. Krećući se izložbom u prostoru Galerije SC između objekata, poslovni zadaci čine se beskrajnima, pretvarajući predimenzionirani raspored u labirint bez izlaza.(iz predgovora, Ema Sabljić)

BIOGRAFIJA

Ružica Dobranić rođena je 1989. u Zagrebu. 2013. diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika. Dosad je ostvarila pet samostalnih izložbi. Aktivno izlaže na skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Uz samostalni likovni rad bavi se ilustracijom, scenografijom i pedagoškim radom. Dugogodišnja je vanjska suradnica HRT-ovog programa za djecu i mlade i naslovna asistentica u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, smjer grafika, na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

_______________________________________________________________________________________________________

Jelena Bogdanić u izložbenom prostoru Kiosk u zagrebačkom Studentskom centru predstavlja istoimeni rad Kiosk transformirajući ga upravo u prostor njegove namjene - prodajno mjesto, odnosno malu trgovinu. Kiosci se nalaze na svakom uglu i u svakom kvartu, a njihov asortiman nudi nam različite proizvode; od slatkiša do higijenskih potrepština te usluge od slanja paketa i plaćanja računa do podizanja gotovine. Time rad autorice tematizira potrošačko društvo, a kiosk postaje mjesto refleksije o konzumerističkom svijetu u kojem živimo. Na policama Kioska nalazimo objekte od kombiniranog materijala, odnosno artikle koje umjetnica najčešće kupuje, poput žvakaćih guma, filtera za cigarete, upaljača, novina i tramvajskih karata napravljenih od jeftinih materijala kratkog vijeka trajanja. Njihove glatke, opipljive površine i žarke boje te atraktivnost artikala privlače potrošače, a kupovina tih predmeta je često impulzivna i nepotrebna. Autorica predmete transformira u umjetničke objekte koja postavljaju pitanja o našem odnosu prema potrošnji.(iz predgovora, Ema Sabljić)

BIOGRAFIJA

Jelena Bogdanić (1998. Zagreb) diplomirala je 2022. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Nastavnički odsjek u klasi izv. prof. art. Vlaste Žanić i komentorice red. prof. art. Ines Krasić. Peti semestar studija, provela je na Beogradskom Fakultetu likovnih umetnosti u klasi Milete Prodanovića, u sklopu Erasmus+ programa. Sudjelovala je na nekoliko skupnih izložbi u Zagrebu, Labinu i Dublinu.