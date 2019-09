Dogodilo se na današnji dan - 19. rujna

Charles Augustus Lindbergh bio je američki zrakoplovac, istraživač i izumitelj. Slavljen je kao najbolji i najhrabriji letač svojega doba. Znamenit je njegov let preko Atlantika kojeg je izveo sam, preletjevši od New Yorka do Pariza zrakoplovom Duh Saint Louisa 5.809 kilometara. Za taj podvig dodijeljena mu je Medalja časti, najviše vojno odlikovanje Sjedinjenih Država. Lindbergh je svoju slavu iskoristio kako bi unaprijedio civilno zrakoplovstvo.

Lindberghov sin je otet 1932. iz obiteljske kuće u New Jerseyu i kasnije ubijen. Novine su taj događaj nazvale zločinom stoljeća. Bruno Hauptmann, čovjek koji je osuđen za otmicu, kasnije je pogubljen električnom stolicom, a taj događaj potaknuo je donošenje Lindberghovog zakona kojim je otmica proglašena saveznim zločinom. Upravo na današnji dan 1934. Hauptmann je uhićen.

U povijesti ratovanja nuklearna oružja korištena su samo dva puta, oba puta tijekom zadnjih dana Drugog svjetskog rata. Pitanje opravdanosti upotrebe ovog oružja koje je rezultiralo trenutnom smrću oko 100 do 200 tisuća pojedinaca (većinom civila), ali i još više naknadno od posljedica radijacije, bilo je i ostaje kontroverzno. Od tada, nuklearna oružja bila su detonirana više od dvije tisuće puta zbog testiranja i demonstracijskih svrha. Jedine poznate zemlje koje su detonirale takvo oružje su SAD, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Kina, Indija i Pakistan. Na današnji dan 1957. izvedena je prva podzemna nuklearna eksplozija u pustinji pored Las Vegasa.

Simon & Garfunkel definitivno su jedan od najpoznatijih dueta ikad, a svoj su stil izgradili uzevši ono najbolje iz folk tradicije i rock revolucije i pretočili predivne tekstove u nježne melodije skladnih dvoglasja. Njihovi su se glasovi odlično nadopunjavali, a Simonove su pjesme harmonične, pitke i zarazne kao malo čije. Grupu su osnovali 1957. kao tinejdžeri, a nakon godina uspješnog djelovanja nastavljaju solo karijere, u čemu bolje uspijeva Paul Simon. Njihovi hitovi ˝Sound of Silence˝ te ˝Mrs. Robinson˝ koja se pojavljuje i u kultnom ˝Diplomcu˝ s Dustinom Hoffmanom, spadaju među one vječne i neuništive pop melodije koje će se slušati još dugo vremena. Upravo na današnji dan 1981. održali su nezaboravan koncert u Central Parku u New Yorku na kojem se skupilo pola milijuna ljudi.

Od poznatih osoba rođenih na današnji dan treba spomenuti češkog atletičara Emila Zatopeka (1922.), britanskog glumca Jeremyja Ironsa (1948.), britansku manekenku Twiggy Lawson (1949.) i švedsku seks bombu Victoriju Silvstedt (1974.).