Dogodilo se na današnji dan - 17. veljače

Godine 1600. talijanski filozof Giordano Bruno spaljen je na rimskom Campo de' Fioriju zbog optužbi za herezu. Prvi brod prošao je kroz 193 kilometra dug Sueski kanal 1867. godine iako je službeno otvaranje bilo tek u studenom 1869. godine.

U ruskom Sankt Peterburgu 1895. godine prvi je puta u cjelosti s glazbom Čajkovskog izveden balet Labuđe jezero. U milanskoj La Scali 1904. godine premijerno je izvedena Madame Butterfly.

1925. godine Harold Ross i Jane Grant osnovali su magazin The New Yorker čiji je prvi broj izašao 21. veljače iste godine. Poznat po svojim komentarima o popularnoj kulturi, obrađivanju i recenzijama literarnih djela, ali i vrlo preciznim podacima u novinarskoj obradi svjetske politike, te bavljenju društvenim temama, magazin od samih početaka ima mnoge čitatelje i van New Yorka.

Nakon punih 13 godina od uvođenja, 1933. godine u SAD-u je započet proces ukidanja prohibicije. Propisana u 18. amandmanu ustava SAD-a, prohibicija je prema mnogima učinila puno više štete nego koristi, poglavito zbog naglog razvoja crnog tržišta i organiziranog kriminala. Početak ukidanja zabrane bilo je pokretanje tzv. Blaine Acta od strane senatora Wisconsina, Johna J. Blainea, a službeno ukidanje nastupilo je 5. prosinca 1933. godine.

Prvi svjetski superheroj, The Phantom, pojavio se u dnevnim novinama 1936. godine. Tvorac Lee Falk umro je 1999. godine od kada su produkciju stripa preuzeli Tony DePaul i Paul Ryan, a strip u kolor verziji izlazi i danas.

Papa Pio XII. 1958. godine proglasio je Klaru Asišku zaštitnicom televizije.Popularna Volkswagenova Buba 1972. godine po broju prodanih modela pretekla je do tada nepobjedivi Fordov Model-T.

Ruski šahovski velemajstor Garry Kasparov pobijedio je u Philadelphiji super-računalo Deep Blue u uzvratnoj partiji šaha nakon što je prvi put poražen.

Kosovo je 2008. godine nakon godina političke i oružane borbe, te uz veliki pritisak zapadnih sila, proglasilo neovisnost od Srbije.

Godine 1865. u Senju je rođen pjesnik Silvije Strahimir Kranjčević, najznačajniji hrvatski pjesnički realist. U Zagvozdu kod Imotskog rođen je hrvatski pravnik i političar Stipe Šuvar, kreator usmjerenog obrazovanja u kojem su se srednjoškolci npr. školovali i za pripremača pjene za brijanje. Michael Jeffrey 'Air' Jordan, prema mnogima najbolji košarkaš svih vremena, rođen je 1963. godine u Brooklynu u New Yorku. 1964. godine u Karlovcu je rođen Davor Gobac, frontman kultnog Psihomodo Popa, zločesti punk dečko kojeg ljudi ili vole ili mrze. U Zagrebu je 1969. godine rođen najbolji hrvatski boksač, Željko Mavrović, poznata 'Šaka sa Srednjaka'. 1972. godine u Rodeu u Kaliforniji rođen je Billie Joe Armstrong, frontman kultnog američkog 'punk' benda Green Day. Američki glumac Jeremiah "Jerry" O'Connell, rođen je 1974. godine, najpoznatiji je po ulozi u Reinerovom filmu Stand by Me, a glumio je i u filmovima Jerry Maguire, Body Shots, Mission to Mars, Tomcats, Scream 2, Crossing Jordan i drugima. 1988. godine u Beču je rođena Natascha Kampush koja je javnosti postala poznata po bijegu od svog otmičara Wolfganga Priklopila koji ju je zatočenu držao od 1998. do 2006. godine.

