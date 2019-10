Dogodilo se na današnji dan - 1. listopada

Na današnji dan 331. pr. Kr. Aleksandar Veliki porazio je perzijsku vojsku u bitci kod Gaugamele. Makedonski generali htjeli su noću zateći Perzijance nespremne, no Aleksandar je ustvrdio da on nije običan general te se neće tako ni ponašati. Darijeva vojska probdjela je cijelu noć u strahu od napada te su ujutro pokleknuli pred odmorenim Aleksandrovim vojnicima. Aleksandar Veliki vladao je 336. pr. Kr. - 323. pr. Kr. Kao zapovjednik udružene vojske Makedonije i Grčke osvojio je veliko Perzijsko Carstvo, Egipat te s vojskom došao do Indije. Nakon njegove smrti u 33. godini veliko carstvo se raspalo u ratovima njegovih vojskovođa koji se zovu dijadosi.

1. listopada 1800. godine Španjolska je sporazumom u San Ildefonsu prepustila Louisianu Napoleonu. Sporazum je čuvan u tajnosti sljedeće dvije godine. U Drugom svjetskom ratu Saveznici su zauzeli Napulj na današnji dan 1943.

Godine 1949. Komunistička partija predvođena Mao Zedongom konačno je nakon višegodišnjeg građanskog rata preuzela vlast u Kini i proglasila Narodnu Republiku Kinu. Nova vlast nacionalizirala je industriju i zemlju te započela s nizom višegodišnjih planova za preobrazbu zemlje u veliku industrijsku silu. Nakon smrti Mao Zedonga 1976. godine, Kinezi su počeli modernizirati svoje gospodarstvo uvodeći zapadnjačke ideje i tehnologiju.

1. listopada 1958. NASA je počela s radom. National Aeronautics and Space Administration (NASA) je američka svemirska agencija, osnovana 29. srpnja 1958. godine s ciljem ostvarivanja javnog svemirskog programa Sjedinjenih Američkih Država. Cilj joj je i dugoročni razvoj civilnih i vojnih letjelica.

1. listopada 1207. rođen je engleski kralj Henrik III. Godine 1881. na današnji je dan rođen William Edward Boeing, koji je utemeljio američku zrakoplovnu i vojnu industriju, jednog od svjetskih lidera u proizvodnji putničkih aviona. 1. listopada 1904. u Kijevu je rođen ukrajinski pijanist Vladimir Horowitz. Smatran je jednim od najistaknutijih pijanista svih vremena, a njegova tehnika, korištenje boje tona i uzbudljivost njegova sviranja bili su legendarni. 1911. godine rođen je američki skladatelj Irwin Kostal, dobitnik Oscara za najbolju filmsku glazbu u filmu The sound of music. Autor je mnogih poznatih mjuzikala, uključujući Priču sa zapadne strane. 1920. rođen je Walter Matthau, američki filmski, kazališni i televizijski glumac. Ostvario je niz zapaženih, pretežno komičnih uloga, a za onu u filmu Kolačić sreće dobio je Oscara za najboljeg sporednog glumca. S prijateljem Jackom Lemmonom snimio je deset filmova, od kojih su najpoznatiji Stara gunđala i Stara gunđala 2. 1. listopada 1924. rođen je Jimmy Earl Carter, 39. predsjednik SAD-a. Poznat je po borbi protiv rasne segregacije, brizi za okoliš i prekidu tradicije New Deala. Bio je na funkciji predsjednika od 1977. do 1981. Na današnji dan 1935. godine rođena je Julie Andrews, engleska glumica i pjevačica. Već je bila poznata na Broadwayu kad je 1964. debitirala ulogom u filmu "Mary Poppins", za koju je nagrađena Oscarom, Zlatnim globusom i nagradom BAFTA. Nominaciju za drugog Oscara, kao i nagradu Zlatni globus, dobila je već godinu dana kasnije za nezaboravnu ulogu Marie Von Trapp u filmu "Moje pjesme, moji snovi". Treću nominaciju za Oscara i treći Zlatni globus dobila je za ulogu u filmskom klasiku "Victor/Victoria". Godine 1949. na današnji je dan rođena fotografkinja Annie Lebowitz, a 1950. glumac Randy Quaid.