Danas je Advent Run, pripazite

Tradicionalna zagrebačka kostimirana utrka Zagreb Advent Run ove godine će se održati u nedjelju, 8 prosinca, sa startom u Radničkoj ulici ispred hotela Hilton Garden Inn u 12:00. Kao i svake godine, utrka prolazi kroz strogi centar grada zbog čega će na snazi biti privremena regulacija cestovnog i tramvajskog prometa od 11:30 do 14:00.

U razdoblju od 11:30 do 13:30 sati za cestovni promet u potpunosti će biti zatvorene sljedeće ulice: Šubićeva, Stančićeva, Trg Petra Krešimira, Ulica kneza Višeslava, Trg žrtava fašizma, Zvonimirova od Trga žrtava fašizma do Šubićeve, Ulica popa Dukljanina, Ulica Franje Račkog, Draškovićeva od Jurišićeve do Vlaške, Vlaška ulica od Smičiklasove, Šoštarićeva ulica, Trg Josipa Langa, Ribnjak, Medveščak od Ribnjaka do Mihaljevca u oba smjera, Sinkovićeva ulica, Gupčeva zvijezda, Kristijanovićeva, Ksaver, Jandrićeva, Palmotićeva, Jurišićeva, Praška, Trg Nikole Zrinskog, Teslina, Berislavićeva, Katančićeva, Strossmayerov trg, Ulice Pavla Hatza do Draškovićeve, Petrinjska, kneza Mislava, Domagojeva, Križanićeva na kneza Višeslava. Križanje Branimirova Držićeva.

U razdoblju od 8:00 do 15:00, Radnička ulica će biti potpuno zatvorena od Vukovarske do Držićeve, uključujući pristupne ulice: Zoranićevu, Zaharovu, Ivana Bunića Vučića i Hektorovićevu.

Također, u razdoblju od 11:00 do 13:30 tramvajske linije neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića, Trga žrtava fašizma, Kvatrića i do Mihaljevca. Sav cestovni i tramvajski promet bit će preusmjeren na alternativne pravce.

Ljubazno molimo građane za razumijevanje i suradnju tijekom trajanja utrke te molimo da poštuju upute policijskih službenika, redara te postavljenu privremenu prometnu signalizaciju. Zahvaljujemo na strpljenju i unaprijed se ispričavamo zbog mogućih kratkotrajnih neugodnosti.