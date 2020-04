Čitalačka grupa: Mjenjolici s Urana

Krizna situacija uzrokovana virusom COVID-19 proizvodi oblike drugosti koje nismo u mogućnosti odmah vidjeti, promisliti, prepoznati ili artikulirati. Usred panike o budućnosti kulturne produkcije, borbe za očuvanjem obećanih sredstava, bujice online izložbi, video kazališta i brzo-prilagođenog digitalnog kulturnog sadržaja Čvorište (The Hub) svoj prethodno planirani program ne seli online već poziva sve zainteresirane da ostanu u krevetu i tako se priključe čitalačkoj grupi Mjenjolici s Urana.

Mjenjolici s Urana predlažu zajednički uron u znanstvenu fantastiku s fokusom na autore koji su već početkom prošlog stoljeća preispitivali kako odnose ljudskog i neljudskog tako i premisu da se bijeli heteroseksualni muškarac (a ne lezbijka iz Ekumena, pas mješanac ili običan kamen) sa svojim tehno-ekstenzijama nalazi u središtu svemira.

Želja nam je kroz čitalačku grupu ne samo proširiti imaginarij 'o budućnosti' već dovesti u pitanje vrijednosti na kojima se isti temelji.

Potičući dijalog u kojem su jedina pravila da je sve što pomislimo (ne)točno te da su svi sugovornici jednako (ne)stručni, Mjenjolici pozivaju da privremeno zamijenimo zaključke opažanjem.



Mjenjolici s Urana će djelovati u razdoblju travanj-studeni, a na mjesečnoj bazi predlagat će se dva naslova. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na e-mail adresu: info@g-mk.hr (naznačiti u naslovu 'Mjenjolici'). Mjenjolici će se sastajati jednom mjesečno putem unaprijed dogovorenog kanala. Prvi sastanak grupe predviđen je za 28.4.

→ U travnju Mjenolici s Urana predlažu:

Ljudi bez ičega (The Dispossessed) - Ursula K Le Guin

We Who Are About To - Joana Russ

→ E-primjerke knjiga diseminirat ćemo mailom, a čita se jedan naslov po izboru ili obije.

- Marko Gutić Mižimakov, facilitator Čvorišta



http://cvor.site



Čvorište (The Hub) je višekratna publikacija u obliku vritualnog izložbenog prostora, uz prostorno-vremensku inačicu u formi izložbi, izvedbi, umjetničkih izlaganja, te filmskih i video projekcija u okviru GMK. Fokus je na procesnim, hibridnim, eksperimentalnim i efemernim umjetničkim praksama.

Program Čvorište 2020 podržali su Ministarstvo Kulture Republike Hrvatske, Grad Zagreb, queerANarchive i Svijet.

Rad GMK podržava Zaklada Kultura Nova i Foundation for Arts Initiatives.