Borat 2 - što nam je pripremio

Guardian prenosi vijest da je film zapravo već snimljen, da ga je Cohen snimao tijekom pandemije, te da je već u fazi zatvorenih prikazivanja za potrebe posljednjih prilagodbi.

Naslov nastavka Borata je "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan", a u jednom trenutku navodilo se da je naslov " Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan".

Internetske stranice koje prate svijet filma u SAD-u, objašnjavaju da, nakon što je "Borat" pobrao onakav uspjeh, Borat sad više ne može ići intervjuirati Amerikance otvoreno se predstavljajući. On sad mora nastupati incognito i pritom nekad ima uspjeha, a nekad...

Ranije se pojavila vijest da je bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani prijavio Barona Cohena policiji nakon intervjua na koji je, navodno, Baron Cohen u njegov ured ušao odjeven u ružičasti bikini.

Vijesti koje se već dobrano kuhaju oko sve skorijeg puštanja "Borata 2" u javnost navode da se film fokusira, između ostalog, i na vezu između Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina.

Borat, odnosno Baron Cohen, pojavljuje se maskiran u nekoliko verzija, te u raznim prilikama, kao primjerice u ožujku na ekstremno desničarskom skupu na od oko 500 ljudi na kojem je poveo pjesmu kojom se poziva okupljene da pjevaju pjesmu kojom se traži da se "Obami ubrizga gripa iz Wuhana".