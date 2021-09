U utorak, 14. rujna 2021. u 19 sati, otvara se samostalna fotografska izložba Autopsija Ivana Buvinića u Galeriji Kranjčar, na adresi Kaptol 26 u Zagrebu.

Izložba tematizira autorovo suočavanje s osobnim iskustvom traume te propituje ulogu fotografije i njene (ne)mogućnosti reprezentacije traumatskih događaja i njihovih posljedica na pojedinca.

Iz teksta u katalogu kustosa izložbe Leopolda Rupnika:

„Baš kao što je i proces prihvaćanja traume svojevrsna potraga u svijesti osobe za afirmacijom svoje traume te potragom za svojim identitetom poslije traume, tako su i objekti na fotografijama autora uobličeni kao dokazni materijali koje je potrebno potanko istražiti da bi se postavili oči u oči s traumom koja se odvila u prošlosti. No, na stolu izloženi predmeti nisu jedini akteri koji komuniciraju zbivanje traumatičnog doživljaja u obiteljskom domu - odsutnost ljudskosti, manjak interakcije predmeta s njihovom okolinom, osjećaj neizvjesnosti koji se stvara kroz smišljeno pročišćene predočene predmete koji u koloritu sadrže natruhe trulog žutila i time doprinose općoj atmosferi zazora i ambivalentnoj prirodi prizora. Buvinić se kroz izložene fotografske radove ogoljava, na stol postavlja i fragmente svog življenog iskustva i time potiče dijalog o ranjivosti i konfuznosti koju ostavljaju nemili događaji iz prošlosti. Svojim radom, autentičnošću i otvorenim pristupom autor daje i svoj doprinos destigmatizaciji i reprezentaciji teme obiteljskog nasilja u široj javnosti."

Iz Izjave od radu Ivana Buvinića:

"Obiteljski stol, na simboličkoj razini, za mene predstavlja mjesto koje svjedoči o dinamici ljudskih odnosa unutar obitelji te ga na konceptualnoj razini uspoređujem sa stolom na kojem se vrši autopsija. Reminiscencijom događaja obilježenih traumom, kao i naknadnim konstruiranjem situacija iz osobne prošlosti, forenzički pristupam svakodnevnim predmetima kao prema svjedocima koji su utjecali na izgradnju mojeg identiteta. Na taj način otvaram prostor imaginacije i mogućnost promjene percepcije obiteljskog doma."

Izložba Ivana Buvinića organizirana je kao izdvojeni dio ispitne izložbe studenata 1. godine diplomskog studija fotografije na Odsjeku snimanja pod mentorstvom doc.art. Jelene Blagović i umj.asist. Davora Konjikušića, te kao završni projekt studenta Ante Pijace iz kolegija Produkcija kazališnih projekata na 3. godini preddiplomskog studija Produkcije pod mentorstvom dr.sc. Snježane Banović, red. prof. art. na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Izložba Autopsija ostaje otvorena do 21. rujna 2021.

Radno vrijeme Galerije Kranjčar je od ponedjeljka do petka od 11 do 19 sati te subotom od 11 do 14 sati, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. Ulaz je slobodan.

U subotu, 18. rujna 2021. godine u 11 sati održat će se vodstvo izložbom za sve zainteresirane uz pratnju autora Ivana Buvinića i nezavisnog kustosa Leopolda Rupnika.

O AUTORU

Ivan Buvinić rođen je 1994. godine u Šibeniku. 2017. godine upisuje preddiplomski studij Snimanja na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Trenutno je student prve godine diplomskog studija fotografije na Odsjeku snimanja Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Autor je samostalne izložbe Sigurna Kuća održane u Galeriji Spot Ureda za fotografiju 2020. godine te dobitnik 1. nagrade Biennala hrvatske mlade fotografije 2021. godine. Izlagao je na Rovinj Photodays te na mnogim grupnim izložbama.