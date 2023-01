Arijana Lekić-Fridrih: "Tiha misa" intervencija u javnom prostoru

„Tiha misa" je intervencija u javnom prostoru umjetnice Arijane Lekić Fridrih u produkciji udruge Domino kao reakcija na nedavno intenziviranu re-tradicionalizaciju navodno sekularnog hrvatskog društva koju provode muškarci klečeći i moleći svake prve subote u mjesecu na glavnim trgovima raznih gradova u Hrvatskoj, uključujući i Zagreb.

Muškarci, nesigurni u trenutno stanje patrijarhata, glasno mole na trgovima „ pokušavajući reafirmirati itekako narušen tradicionalni i jedini ispravni koncept muževnosti". Pojavili su se, tako, muškarci koji su odlučili redovitim javnim okupljanjima uslišiti svoje molitve o preuzimanju „odgovornosti u svojim obiteljima kao rješenje (među ostalim) problema pobačaja".



Arhaični modeli rodnih podjela i društvenih uloga, a pogotovo ovakvih koje se oslanjaju na neupitne i isključivo muške „glave obitelji" došli su glave prevelikog broja žena u ovome društvu da bismo zanemarili budućnost koju ovi muškarci nameću.



Građansko društvo temeljeno na jednakosti nema taj luksuz ignoriranja ovakvih inicijativa koje zazivaju uspostavu i veću „vlast" glavara i poglavara u obitelji te koje time propagiraju arhaične modele patrijarhalnog nasilja. Problem tzv. glavarstva muškaraca očituje se u porastu statistike vezane uz zlostavljanje djevojčica, djevojaka i žena.

Prva „Tiha misa" održana je u prosincu 2022. godine istovremeno kao i okupljanje muškaraca koji bi tako silno željeli biti glavari da redovitim molitvama na otvorenom čekaju njihovo uslišenje. Tada smo ih podsjetili da istraživanja Europskog instituta za rodnu ravnopravnost dovode u nedvosmislenu vezu manjak rodne ravnopravnosti i poraznih brojki femicida i nasilja nad ženama. Naime, uz čak 14 slučajeva femicida u 2022. godini, ostaje i činjenica da je u 2022. godini Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja izvijestio da je od studenoga 2020. godine do prosinca 2022. primio 1709 poziva žrtava rodno uvjetovanog nasilja.

„Tiha misa" koja se održava u subotu, 7.1.2023. godine na Trgu bana Josipa Jelačića, ističe još jednu sramotnu brojku koja pokazuje položaj žena u Hrvatskoj - prema podacima MUP-a samo je u prvih deset mjeseci prošle 2022. godine evidentirano 128 silovanja nad ženama. Ne trebaju nam snažnije uloge muškaraca u obiteljima, trebaju nam snažnije institucije i instrumenti zaštite žena u Hrvatskoj - i to zaštite od muškaraca koji se osjećaju bogomdanima da podređuju žene, počevši s onima u svojim obiteljima. „Muževni budite" i molite masovno i redovito žene žrtve nasilja za milost, a još više molite nadležne službe za najstrože kazne za ubojstva, silovanja i sve vrste nasilja nad ženama. Za takvo što bi trebalo klečati. Naravno, to ovim muškarcima ne pada na pamet, njima je samo do osnaživanja patrijarhata da bi se oni osjećali moćnije i sigurnije.