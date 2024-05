Akademska slikarica Ivana Miloglav - razgovor

Ivana Miloglav rođena je 1986. godine u Dubrovniku. 2009. godine diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Duje Jurića. Članica je HDLU-a i HZSU-a. Sudjelovala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2016. koristi pseudonim Heart kojim potpisuje instalacije i ostale multimedijalne projekte. Živi i radi u Dubrovniku.

Posljednji put samostalno ste izlagali u travnju 2022., koji je trenutno fokus Vašeg stvaralaštva?

-Posljednja izložba "Requiem For The Dream" održana je u Kulturnom centru Jadran u Dubrovniku, a ostvarena uz potporu Ministarstva kulture. Na njoj su bili izloženi istoimeni video rad te floralne skulpture napravljene od žice, a predstavljale su zamišljeni pejzaž izmišljenog planeta X na kojem se odvija radnja mojih nekoliko posljednjih projekata. Moj umjetnički put od samog početka je eksperimentalan, što je uobičajeno za svaki početak, ali ja istraživanju i mogućnostima kraja ne vidim, pa sam tako u jednom trenutku došla do kolosjeka koji me odveo prema umjetničkoj, odnosno likovnoj edukaciji. Tako u svom ateljeru PopHeart Factory u suradnji s kolegama održavam radionice i tečajeve crtanja i slikanja za sve uzraste.

Kako se uopće rodila ideja o PopHeart Factoryju i koja je Vaša „misija"?

- PopHeart Factory dobio je ime prema njujorškom umjetničkom studiju Factory Andyja Warhola, vodeće figure pop art pokreta 20. stoljeća. Andy Warhol želio je prevladati elitističke konotacije vezane za umjetnost, pa je stvarao komade dostupne i razumljive svima, stavljajući likove iz pop kulture u centar svog rada. Htijući približiti umjetnost široj masi, otvorila sam svoj atelje svima željnima kreativnog i umjetničkog razvoja, a s ciljem osvještavanja i edukacije djece, mladih i odraslih o benefitima likovnog izražavanja i kulture te procesa rada potrebnog za izradu jednog umjetničkog djela.

Zašto je važno razvijati likovni jezik kod djece, ali i odraslih?

- Bavljenje likovnom umjetnošću donosi mnoga korisna znanja i vještine koja su važna za razvoj kako djece tako i odraslih. Kroz proces rada stječe se razumijevanje likovnog jezika, elemenata kompozicije i likovnih tehnika, upoznavaju umjetnička djela iz svjetske i nacionalne baštine. Također, likovna umjetnost potiče razvoj divergentnog mišljenja, kreativnosti, intelektualnih i senzornih sposobnosti. Kroz crtanje, slikanje i oblikovanje, djeca razvijaju psihomotoričke vještine, poput kontrole ruke i fine motorike. Osim toga, bavljenje likovnom umjetnošću potiče razvoj psihičkih funkcija: koncentracije, percepcije, empatije, pamćenja i mašte. Likovno izražavanje je kreativni i duhovni razvojni element pojedinca ali i društva općenito. Bez obzira na jezične vještine, ljudi mogu komunicirati putem likovnog jezika i izražavati svoje ideje, misli i emocije na univerzalan način.

Namjeravate li širiti svoju djelatnost?

- Naravno! Kao što sam već ranije spomenula, ideja ne nedostaje. Već sad u ponudi osim redovitih tečajeva crtanja i slikanja za djecu i odrasle, imamo Ljetnu školu crtanja i slikanja za djecu, Pop-Art & Wine radionicu, Make Your Own Souvenir, proslave rođendana i razne radionice po narudžbi. Radimo programe za domicilno stanovništvo, ali i strane goste, posjetitelje Dubrovnika. Također održavamo i pripreme za umjetničke škole, likovnu akademiju, arhitekturu i slično. Proširenje djelatnosti odnosilo bi se na edukaciju digitalnim alatima ali i uvođenje novih proizvoda na tržište.

S obzirom da ste se bacilli u poduzetničke vode, uspijevate li naći vremena za vlastiti umjetnički razvoj, slikanje, stvaranje? Kada možemo očekivati novu izložbu?

Nije lako izbalansirati te dvije poprilično oprečne strane mog umjetničkog puta. Ono što im je zajedničko je kreativnost koju iziskivaju, a to mi se i najviše sviđa. Svoje umjetničko djelovanje u smislu stvaranja novih djela, trenutno sam stavila po strani, ali ne zadugo. To je nešto jače od mene, svijet u meni koji se uvijek želi materijalizirati, odnosno manifestirati u nekom umjetničkom djelu. Nova izložba se gradi u mojoj glavi, u konceptu, a sama realizacija će biti kad bude. Inspiraciju ne valja požurivati.