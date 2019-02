5. rođendan Whisky Fair Zagreb proslavio s više od 2.500 posjetitelja

5. Whisky Fair okupio je mnogobrojne poznavatelje i ljubitelje whiskyja koji, sudeći po rastu posjećenosti iz godine u godinu, stječe sve više poklonika u Hrvatskoj. Petu godišnjicu sajam je proslavio s najširom ponudom do sada koja je uključila više od 180 vrsta whiskyja. Na radionicama i masterclasss radionicama moglo se naučiti više o „vodi života", a u Gin corneru isprobati vrhunske ginove u raznim miksevima.

Dvodnevni program završio je Whisky aukcijom na kojoj su se posjetitelji nadmetali za boce vrhunskih whiskyja koje im nedostaju u kućnoj kolekciji.

Zaljubljenici u whisky već petu godinu zaredom rezerviraju petak i subotu početkom veljače za najveće regionalno okupljanje u zagrebačkom Plaza Event Centru. Ovogodišnje jubilarno peto izdanje Whisky Faira uz bogatu ponudu brojnih izlagača naglasak je stavilo na ekskluzivne whiskyje koje je nemoguće ili teško nabaviti u Hrvatskoj, a na sajmu su bili u ponudi na Whisky Fair šanku po posebnim promotivnim cijenama. Prvi puta su na sajmu bili dostupni Laphroaig Quarter Cask 48%, Bunnahabhain 12 Years Old Single Malt Scotch Whisky 46,3%, Lagavulin The Distillers Edition Double Matured 2000, Royal Brackla 16 Years Old 40% i Glenfarclas 25 Years Old 43%, a od ekskluziva mogli su se nabaviti i Dalmore 12yo, Arran Malt 18yo, Bowmore 18yo, Suntori Yamazaki Distiller's Single Malt i Glengoyne 21yo. U ponudi su bili i whiskyji Badela 1862, Brown-Formana, Coca-Cole Hellenic, Finih stvari, G3 Spiritsa, In Vindica, Mive, Pernod Ricarda, PPD-a i Stocka. Izlagači su se ove godine posebno potrudili predstaviti pa su poglede privlačili primjerice retro kombi, džungla na asfaltu i žirafa koja je stigla istražiti ponudu sajma.

Izlagači su ponudili najbolje iz svoje ponude, a best buy cijene imali su Nikka from the barrel, The Macallan 12 yo, 15yo i Rare Cask, Woodford Reserve i Woodford Rye, Rock Oyster, Glenfiddich 15, Hyde No.6, Glenmorangie Lasanta, Chivas Regal Extra, Johnnie Walker Black Label, Jim Beam Rye i Laphroaig Quarter Cask. „Kapitalac" u ponudi Whisky Faira ove godine je Glenfiddich 50yo, najskuplja whisky boca koja se trenutno može pronaći u ovom dijelu Europe. Vrhunska kreacija Malt Mastera Briana Kinsmana dostupna je po cijeni od 30.000 EUR. Posjetitelji su prvi puta mogli kušati indijske whiskyje, a u ponudu su stigli i neki noviteti iz Škotske, Walesa i Irske. „Japanci" su standardno popularni kod publike Whisky Faira, a svoj klub obožavatelja imaju i američki bourboni.

Whisky Fair je svoju petu godišnjicu obilježio i brojnim zabavnim kvizovima za posjetitelje, a nekoliko njih koji su pokazali zavidno znanje o whiskyju bili su gosti Whisky Faira u VIP Trezoru u kojem su uživali u putovanju kroz svijet vrhunskih whiskyja kušajući pet „kapitalaca" uz pratnju odgovarajućih zalogaja. Na Whisky aukciji vrhunski whiskyji mogli su se nabaviti po vrhunskim cijenama koje su, na primjer, startale od 80 kn za bocu i pol Laphroaiga 10 yo. Novitet ove godine bile i četiri gratis konzumacije uključene u cijenu jednodnevne ulaznice. Nakon pet godina iskustva organizatori su sljedeće godine spremni na jedan novi iskorak pa sudionici mogu očekivati brojne novitete i moguće proširenje ponude. Više informacija o idućem izdanju bit će objavljeno na www.whiskyzagreb.com i www.facebook.com/WhiskeyFairZagreb