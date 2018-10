3 najtvrdoglavija znaka horoskopa

Horoskop će vam najbolje opisati vaše karakteristike, a sada je na redu - tvrdoglavost. Svi oni koji se ponose time što su rođeni u znaku Bika i misle da zaslužuju mjesto na listi mogli bi e gadno razočarati...

Evo tri najtvrdoglavija znaka horoskopa:

Ovan - nema šanse za isprikom... ako to i učini, sigurno se radi o situaciji u kojoj je napravio nešto toliko ozbiljno da čak ni on to ne može prešutjeti. Ipak, Ovan će uglavnom izignorirati optužbe i nastaviti raditi sve po svom. Ako ga budete gnjavili oko isprike, spreman je ozbiljno se posvađati s vama kako biste ga ostavili na miru.

Lav - dat će sve da se izbori za svoje stavove tijekom konflikta. U slučaju da nekim čudom ipak shvati da je pogriješio, postat će dramatičan i održat će pronicljiv govor u kojem on i dalje ne ispada gubitnik.

Škorpion - spremni su za razgovor sve do trenutka dok ne povrijedite njihov ego. U slučaju da su oni stvarno krivi, a vi ne dužni, Škorpioni će se svakako ispričati. Ipak, ako je krivnja vaša, postoji mogućnost da se toliko uvrijedi da u potpunosti prekine odnos s vama.