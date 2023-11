Zov divljine u novoj vas epizodi vodi u srce Hrvatske - Gorski kotar

Nakon što su nas poznati pisac i novinar, Edo Popović i njegova supruga Ljiljana Đorđević, u prvoj epizodi „Zova divljine" pustili u svoj svijet i ugostili u ekološki adaptiranoj kući iz 1914, Daniela Lacka u drugoj epizodi serijala put je odveo u srce Hrvatske - Gorski kotar.

U utorak 21. studenoga u 20:45 na HRT1, odlazimo u prekrasan gorski svijet i zaselak Šafari u Hribu. Tamo je tročlana obitelj mlade biologinje Marte Blažević pronašla svoj novi dom u skladnoj, drvenoj, skandinavskoj kući. Vukovi, risovi, medvjedi, jazavci, košute... njihovi su prvi susjedi. Na svom ekološkom imanju organiziraju razne radionice i događaje na kojima polaznicima žele približiti i predstaviti prirodu, ali im pokazati i što sve nudi predivni goranski kraj. Ugostili su i Daniela Lacka koji otkriva zašto su i kada magistra biologije i nogometni trener poslušali svoj zov divljine, što je to "prirodni televizor", kako uspijevaju zagrijati kuću sa šest kubika drva po sezoni, što se sve događa na Martinim radionicama o ljekovitom bilju koje oduševljavaju djecu, ali i odrasle ta kako je imati vukopsa za kućnog ljubimca.

Pridružite se voditelju serijala Danielu Lacku na putu koji će i vas inspirirati da se više povežete s prirodom i uživate u njenim blagotvornim učincima. On je, kako sam za sebe kaže, vikendaš koji obožava prirodu i koji svaki slobodan trenutak pokušava provesti ondje. U posljednje vrijeme sve više razmišlja o tome da tamo i ostane. No, kako nije siguran je li život u prirodi onakav kakvim ga on zamišlja, ili je sve to puno teže i izazovnije - odlučio je odgovor potražiti kod ljudi koji su otišli iz grada i odazvali se svom Zovu divljine!

