Završen hrvatski program na Queer New Yorku | Udruga Domino

Hrvatska gostovanja prošli su tjedan otvorila Queer New York International Arts Festival (QNYIAF) na kojem je predstavljen video rad Arijane Lekić-Fridrih "Od 5 do 95", u kojoj umjetnica dokumentira priče i iskustva djevojčica, djevojaka i žena koje progovaraju o tome kako je biti žena u Hrvatskoj, te razlikama prema životima njihovih majki, baka i prabaka. Program je nastavila hrvatsko-argentinska koprodukcija "Yira, Yira" u režiji Nataše Rajković i Brune Isakovića, koju je njujorška publika u prepunom NYU Skirball kazalištu otpratila uz stajaće ovacije. Program hrvatskih gostovanja zatvorila je predstava "Kill B." inspirirana popularnim filmom Quentina Tarantina, koju potpisuju Mija Zalukar i Bruno Isaković, a o kojoj je recenziju napisao The New York Times.

Recenziju pročitajte ovdje

Program QNYIAF nastavlja se razgovorom s festivalskim kustosom Zvonimirom Dobrovićem i umjetnicima Arijanom Lekić-Fridrih, Claytonom Leejem i Brunom Isakovićem - o queer umjetnosti, globalnim značenjima, mogućnostima i nemogućnostima prevođenja, značenjem queer-a i što on predstavlja svakom od njih u njihovom radu, na pozornici i izvan nje.

Zvonimir Dobrović u NYU Skirball-u predstavlja međunarodno priznate umjetnike kao što su: Clayton Lee iz Toronta, Tiziano Cruz iz Argentine, Wagner Schwartz iz Francuske / Brazila, te fantastičnu internacionalnu trupu Raimund Hoghe s njihovom posljednjom predstavom "An Evening with Raimund" posvećenu nedavno preminulom, svjetski poznatom koreografu, Raimundu Hogheu.

Festival QNYIAF propituje tradicionalne definicije i razumijevanje queera kroz umjetničke prakse, koncepte i/ili forme. Polazišna točka na kojoj se gradi umjetnička platforma festivala kreće od ideje queera kao mjesta izvan norme te činjenice da spomenuta norma ovisi o geografskom, društvenom i političkom kontekstu. Ovakav dugogodišnji angažman queer umjetnosti i festivalskog programa Domina snažan je i glasan odgovor na re-tradicionalizaciju umjetnosti i društva koja se događa u Istočnoj Europi posljednjih nekoliko godina.