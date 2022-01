Queer Zagreb sezona 2022.

Udruga Domino ove godine obilježava 20. godišnjicu Queer Zagreba. Od prvog Queera do danas, Domino je u Hrvatskoj ugostio mnoštvo umjetnika, aktivista i teoretičara koji su otvorili prostor ideji da je drugačija umjetnost, otvoreniji grad i drugačiji stav o različitosti moguć. Rad udruge već je dvadeset godina definiran pružanjem podrške i suradnje s organizacijama, institucijama i inicijativama iz različitih sektora te sa svim LGBTIQ+ inicijativama u Hrvatskoj i većinom u regiji. Cjelogodišnji program 20. izdanja Queer Zagreb sezone okupit će više od 100 domaćih i međunarodnih umjetnika te će se održati više od 50 javnih događanja od siječnja do prosinca 2022. godine, a pri čemu se posebno ističe festivalski blok međunarodnih gostovanja i događanja od 24. do 28. svibnja.

20. Queer Zagreb sezona započela je novim programom za podršku domaćih vizualnih umjetnika u javnom prostoru. Domino je, u suradnji s Arto oglašavanjem, a uz podršku tvrtke Lelo, tijekom cijele 2022. godine zakupio jumbo plakat kod Krivog puta (Savska cesta 14) koji ovim putem postaje trajni queer javni prostor u Zagrebu. Ovaj program osvajanja javnog prostora queer vidljivošću podržat će šest autora i autorica koji će zajedno proizvesti seriju od 24 rada na temu queer identiteta u Hrvatskoj danas. Projekt je započeo 1. siječnja umjetničkim fotografijama Sanjina Kaštelana, koji se poigrava jednom od tema kojoj je 20. obljetnica posvećena - etno queeru, istraživanju queera u domaćoj baštini, narodnim predajama i mitovima. Kaštelan donosi idejno rješenje susreta elemenata tradicijskih nošnji i/iz folklornih navada te senzualnosti otkrivenoga muškog tijela.

Sanjin Kaštelan, rođen 1977. u Rijeci, diplomirani je hungarolog i filozof, koji se nakon dugogodišnjih poslovnih iskustava u marketingu te festivalskoj produkciji, fotografijom počeo baviti rekreativno, a potom i profesionalno. Najčešće surađuje na projektima produkcijskih kuća te marketinških agencija (social/digital), no radost pronalazi u rekreiranju ljepote izvanjskoga te svijeta emocija.

Za više informacija o 20. Queer Zagreb sezoni pratite: https://thisisadominoproject.org