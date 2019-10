Nominacije za Rock and Roll Hall of Fame za 2020.

Rock and Roll kuća slavnih u utorak je objavila tko su nominirani za ulazak u ovu instituciju čiji je vlasnik Rock and Roll Hall of Fame Foundation. Od 16 izvođača koji su ušli u uži izbor, devet ih je nominirano prvi put.

U ovu instituciju ulaze glazbenici i grupe za koje se procijeni da su imali velik utjecaj na muziku u sklopu rock žanra širom svijeta.

Pat Benatar, Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Motorhead, Notorious B.I.G., Soundgarden, T.Rex, Thin Lizzy i Whitney Houston nominirani su prvi put.

Ponovno su se na popisu našli Depeche Mode, nominirani već dvaput, Judas Priest, nominirani za Klasu 2018., Kraftwerk, nominirani pet puta ranije, MC5, nominirani četiri puta, Nine Inch Nails, nominirani dvaput ranije, Rufus featuring Chaka Khan, nominirani triput ranije i Todd Rundgren, nominiran za Klasu 2019.

Da bi ispunili uvjete za kandidaturu, izvođači ili bend moraju objaviti svoju prvu komercijalnu ploču najmanje 25 godina prije godine nominacije, a u postupku selekcije će ponovno moći sudjelovati i javnost.

Glasati se može do 10 siječnja 2020. Do istoga datuma fanovi na Googleu mogu pretražiti "Vote Rock Hall 2020" i pored imena bilo kojeg nominiranog kandidata staviti "plus" da bi dali svoj glas. Glasati mogu i na sajtu Rockhall.com ili izravno u muzeju u Clevelandu.

Nakon svečanosti koja će se održati 2019. u Brooklynu, Rock and Roll Hall of Fame vraća se u svoju matičnu bazu u Cleveland gdje će se jubilarna 35. ceremonija održati 2. svibnja 2020.