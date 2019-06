Mujo i velika pamet

Mujo i Haso zarakijali se u kafani, pa po običaju počne hvaljenje - te ovaj zna ovo, onaj nešto drugo.... na kraju Mujo tresne čašom po stolu i svečano izjavi:

- Ja sam bio tol'ko pametno dijete da sam pro'od'o s devet mjeseci?

Haso odmahne glavom:

- Nije to ništa - ja bio tol'ko pametan da sam i' pustio da me nosaju do četvrte godine!