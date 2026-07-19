Mujo i prepametni sat

Kupio Mujo pametni sat koji mjeri razinu stresa i otkucaje srca. Dolazi kući u nedjelju popodne, a Fata odmah s vrata krene vikati:

- Gdje si bio do sad, nisi bacio smeće, nisi popravio pipu, samo hodaš okolo!

Mujo pogleda u sat, a sat mu izbaci poruku:

- Upozorenje! Molimo vas da napustite prostoriju u kojoj se odvija testiranje zračnih jastuka!!!