Mujo i prepametni sat
Naravno da ga je kupio i naravno da on njemu šalje čudne poruke kad uđe u kuću... ;)
Haahaaa (Arhiva)
Kupio Mujo pametni sat koji mjeri razinu stresa i otkucaje srca. Dolazi kući u nedjelju popodne, a Fata odmah s vrata krene vikati:
- Gdje si bio do sad, nisi bacio smeće, nisi popravio pipu, samo hodaš okolo!
Mujo pogleda u sat, a sat mu izbaci poruku:
- Upozorenje! Molimo vas da napustite prostoriju u kojoj se odvija testiranje zračnih jastuka!!!
19.07.2026. 06:56:00
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