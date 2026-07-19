« Vic dana
objavljeno prije 24 minute i 44 sekunde
VIC DANA

Mujo i prepametni sat

Naravno da ga je kupio i naravno da on njemu šalje čudne poruke kad uđe u kuću... ;)

Haahaaa
Haahaaa (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

najbolji vicevi

,

vicevi o Muji i Fati

Kupio Mujo pametni sat koji mjeri razinu stresa i otkucaje srca. Dolazi kući u nedjelju popodne, a Fata odmah s vrata krene vikati:

- Gdje si bio do sad, nisi bacio smeće, nisi popravio pipu, samo hodaš okolo!

Mujo pogleda u sat, a sat mu izbaci poruku:

- Upozorenje! Molimo vas da napustite prostoriju u kojoj se odvija testiranje zračnih jastuka!!!

19.07.2026. 06:56:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh