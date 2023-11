Mujo i njegove cure

Prošle silne godine i Mujo proslavio 50. rođendan... pa se on počeo se malo brinuti o sebi, pa je ubrzo našao mladu curu od 20 godina. Izlazili oni mjesec dana, pa ga Haso pita jedno veče u kafani:

- Mujo, bolan, kako ona tvoja mala?

Mujo odmahne:

- Nema je više, ostavio sam je!

Haso zbunjeno upita:

- Pa što si je ostavio, jarane, bila je baš pravo dobra, onako mlada, čvrsta ...

Mujo otpije gutljaj i objasni:

- A nešto sam razmišlj'o ... vid' ovako ... kad ću ja imat' 60, ona će imat 30 ... to je OK ... kad ja navršim 70, ona će 40, ajd' i to ćemo nekako ... al kad ja navršim 80, ona će imat' 50!

Haso ne shvaća:

- Dobro, jarane, i đe je tu problem?

Mujo otpije i pogleda ga ispod oka:

- Pa šta ć' mi baba od 50 godina?!