Kako su Simpsoni predviđali budućnost

Simpsoni zabavljaju gledatelje diljem svijeta već više od 30 godina, a autori serije postavili su standarde za ostale animirane sitcome zbog gostovanja brojnih slavnih ličnosti i povremenih predviđanja budućnosti.

- Sjedite u sobi sa deset do 20 duhovitih ljudi - kaže pisac Al Jean za BBC. S Bartom i ostalim članovima obitelji je još od 1989. godine, odnosno otkad se serija počela prikazivati, piše BBC. - Najbolje je zapravo kad Trump napravi nešto glupo, pa puno ljudi to komentira i zbija šale. Da..., jako nam je zabavno - kaže Jean te dodaje da je rad na seriji poput grupne terapije.

- Toliko se toga neprestano događa u svijetu da se moramo povremeno sastati i o tomu porazgovarati - kaže scenaristica Stephanie Gillis. Često događaji i situacije koji se nisu još ni dogodili završe u seriji.

Posljednjih godina u seriji "Obitelj Simpson" možemo vidjeti što nas čeka u budućnosti. Jedno od predviđanja je bilo i to da će američki predsjednik postati Donald Trump. Što se i ostvarilo. Predvidjeli su i epidemiju ebole, kao i nastup Lady Gage na Superbowlu.

- Kada smo 2000. razgovarali o tomu koja bi slavna ličnost mogla postati američki predsjednik, palo nam je na pamet da bi to mogao biti Trump", pripovijeda Al. Talent za predviđanje budućnosti stvorio je plodno tlo za teoretičare zavjere, osobito nakon emitiranja epizode u kojoj Simpsonovi stižu u New York, a u njoj je puno simbolike i aluzija na teroristički napad 11. rujna 2001. godine.

"Članovi obitelji kupili su vodič o New Yorku na kojemu uz fotografiju poznatih tornjeva 'Blizanaca' stoji cijena od 9 dolara, što je izgledalo kao datum 9/11, no zapravo je to uistinu bila slučajnost - kaže Al. U stotinama epizoda mnogo je događaja u kojima je predviđena budućnost, no sve je to slučajnost.

"Ako na stol stavite dovoljno predviđanja, po zakonu vjerojatnosti 10 posto će ih se uistinu i dogoditi", smatra Al te dodaje da su oni poput nekih futurologa, jer ima događaja koje predvide i po 10 mjeseci unaprijed. - Mi zapravo pokušavamo pogoditi što će se događati - dodaje Stefani. Treba istaknuti i da u seriji gostuje velik broj slavnih ličnosti, a dosad ih je bilo više od 800, među ostalima Chris Martin i Mark Zuckerberg.

Za mnoge slavne osobe gostovanje u seriji bila je svojevrsna potvrda njihove globalne uspješnosti. Al kaže da ga uvijek iznenadi to u kolikoj su mjeri ljudi u Velikoj Britaniji puni entuzijazma te dodaje da im je jedno od omiljenih snimanja bilo ono s tadašnjim premijerom Tonyjem Blaireom.