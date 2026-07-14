Kako preživjeti radni tjedan
Kad Muji objašnjavaju kako se radi u novoj firmi naravno da će i on imati pitanja... zanimljivih, naravno ;)
Mora on pitati... ;) (Arhiva)
Mujo se zaposlio i šef mu objašnjava posao:
- Mujo, u ponedjeljak se upoznajemo s poslom, u utorak radimo, u srijedu odmaramo, u četvrtak slavimo što je sutra petak, a u petak ne radimo jer je vikend pred vratima. Imaš li kakvih pitanja?
Mujo se počeše po glavi pa pita:
- Šefe, a jel se taj utorak mora baš svake tjedna raditi?
14.07.2026. 06:54:00
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