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objavljeno prije 5 sati i 21 minutu
VIC DANA

Kako preživjeti radni tjedan

Kad Muji objašnjavaju kako se radi u novoj firmi naravno da će i on imati pitanja... zanimljivih, naravno ;)

Mora on pitati... ;)
Mora on pitati... ;) (Arhiva)
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Mujo se zaposlio i šef mu objašnjava posao:

- Mujo, u ponedjeljak se upoznajemo s poslom, u utorak radimo, u srijedu odmaramo, u četvrtak slavimo što je sutra petak, a u petak ne radimo jer je vikend pred vratima. Imaš li kakvih pitanja?

Mujo se počeše po glavi pa pita:

- Šefe, a jel se taj utorak mora baš svake tjedna raditi?

14.07.2026. 06:54:00
    
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