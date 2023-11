Izložba "Self – replication" umjetnice Nele Hasanbegović u Galeriji SC

Otvorenje izložbe "Self - replication" umjetnice Nele Hasanbegović održat će se u četvrtak, 23. studenog u Galeriji SC s početkom u 19 sati. Razgovor s umjetnicom na rasporedu je u petak, 24. studenog u 18 sati, također u Galeriji SC. Izložba je otvorena do 2. prosinca, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Izložbom „Self - replication" umjetnica Nele Hasanbegović vraća se u Galeriju SC. Koncem plete dijelove svojeg tijela promišljajući tkanje vlastitog identiteta; replicirajući se u fragilne, transparentne motive koji lebde u prostoru. Instalaciju povezuju i grade jednako vidljive i napete niti dovodeći u pitanje samostalnost, ali i krhkost portreta. Portreti koje umjetnica stvara suočavaju temeljne uvjete postojanja (atom, energija, svjetlost, evolucija i bivanje) s društvenim konstrukcijama (slobode, jednakosti, ženstvenosti, moći, ljubavi i jedinstva). Potičući raspravu o onome što nas oblikuje, otvarajući nedovršenu znanstvenu raspravu o udjelima onoga što nas oblikuje - (za)datostima, datostima, vanjskim obiteljskim i društvenim utjecajima obitelji i društava umjetnica u galerijskom prostoru razapinje vlastite kopije.

Uz portrete, centralni element izložbe predstavlja samo-replikacija tijela, trudničkog trbuha, koja evocira stvaranje života, umjetničkog djela, ali i nove majčinske uloge. Koristeći tradicionalne tehnike vezenja, unutar još uvijek prilično konzervativnog društva (kako onog u Sarajevu, tako i ovog u Zagrebu) propituje tradicionalne uloge žene u suvremenom kontekstu. Pojam samo-replikacije u svojoj definiciji odnosi se na određene žive vrste, kompjutorske forme i osim u znanstvenoj fantastici, ne može imati ljudski oblik. Iako radove na ovoj izložbi Nela Hasanbegović stvara unutar posljednjih deset godina, umjetnička instalacija danas, u doba uzdrmanih životnih navika u kojima pojam replikacije nosi prijetnju virusa pa i neugodnost nepoznatih tokova koje donosi umjetna inteligencija, dobiva novi kontekst.

Cijeli rad isprepleten je napetim strunama društveno generiranih oksimorona. Niti su to koje povezuju, ali i stvaraju snažnu napetost, dok autorica kroz formu koja evocira tradicionalnost propituje suvremenu ulogu žene. Tražeći suptilne odnose između zadanog i generiranog, samo-repliciranog i onoga što je u tome naše, onoga što nas čini različitima, svojima.

BIOGRAFIJA

Nela Hasanbegović rođena je u Sarajevu (1984.), gdje stiče osnovno obrazovanje i srednje obrazovanje u školi primijenjenih umjetnosti. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu stiče zvanje akademske kiparice i magistrice kiparstva. Trenutno je kandidatkinja na doktorskom studiju umjetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, i interdisciplinarnom doktorskom studiju na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. Zaposlena je na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu od 2012. godine. Izlagala je na 131 međunarodnih i domaćih kolektivnih i 22 samostalnoj izložbi, a njena djela su uvrštena u muzejske i privatne kolekcije. Učesnica je više simpozija, panela, konferencija, rezidencijalnih programa, dobitnica prestižnih nagrada i stipendija, te članica strukovnih Udruženja u BiH i inozemstvu. Sudjelovala je u realizaciji više likovnih radionica i objavila nekoliko radova. Posebna područja njenog istraživačkog interesa su trodimenzionalna i intermedijalna umjetnost. Njeni umjetnički radovi su realizirani kao instalacije, video radovi, fotografije i performansi. Njena raznolika umjetnička praksa obilježena je konceptualnim i provokativnim pristupom - koji istražuje odnos između kulturnog pamćenja i identiteta, roda, prostora, arhitekture, nadzora i kontrole - pretočena u djela koja propituju značenje stvaranja umjetnosti, dvosmislenost jezika, ograničenja i mogućnosti. Dvosmislena, izravna te prožeta povijesnim, političkim i društvenim referencama, njena se umjetnost nikada ne suzdržava od uspostavljanja kritičkog odnosa s mjestima na kojima je izložena, materijalima od kojih je napravljena, i ulogom gledatelja i stvaratelja.