Izložba "Poetika mjesta" u galeriji Događanja

Poetika mjesta multimedijalna je izložba umjetnice Stele Mikulin kojom se nastavlja program u Galeriji Događanja. Otvorenje izložbe je u petak, 3. veljače u 19:00 sati, a izložba će se moći razgledati do 21. veljače.

Stela Mikulin novom izložbom konceptualno i intimno artikulira prostorne realnosti i iskustva, ali i emocije te sjećanja koja uz njih veže. Trg, kavana, kino... Sve su to zajednički prostori koji s obzirom na namjenu poprimaju društveni kod, ali iskustveno i mnoštvo raznolikih individualnih percepcija. Dajući im dašak osobnog, umjetnica izabranim prostorima dodjeljuje funkciju čime poprimaju ulogu mjesta koja sa sobom vuku sjećanja i buduća očekivanja.

Unoseći u strogo definiran galerijski okvir vlastita mjesta u vidu ready-made perzijskog tepiha iz kućne arhive i zakučastih ladičara-praktikabli iz Kazališta KNAP, ali i videozapisa All anxieties wake up at five o'clock in the morning te mnemo-kartice s intimnim koordinatama, umjetnica rastvara galerijsku ograničenost postojećim i budućim prostornim kretanjima izraženim kroz multimediju. Izlažući promatrača pitanjima poput Na koje mjesto odlazimo kad se prisjećamo? ili Koje mjesto zauzima zamišljeno?, izložba osvještava o snažnom utjecaju koji prostor ponekad nesvjesno ostavlja na život pojedinca u najširem smislu.

Nadodajući poetsko nagnuće multimedijalnim izlošcima, umjetnica potiče akciju razbijanja okvira i kretanja prostorom koji je potrebno osjetiti, oživjeti i prilagoditi. Poetike prostora nadražuju osjetila, prizivaju emocije vezane uz mjesta u kojima svakodnevno boravimo ili ih pak povremeno posjećujemo, nastojeći ih potpisati kao sukreatora situacija, razgovora, odnosa i ideja. Iako nas u osnovi ograničavaju i ograđuju, prostori našom intervencijom postaju mjesta koja poprimaju narav.

Premda nerijetko zaboravljamo njihov itekako živ utjecaj, izložba u Galeriji Događanja ovom će ekstenzijom u sceničnoj ruti koju pristajemo nositi hodajući dugo i još dalje, kroz poluzaboravljene krajolike vlastitih ideja i iskustava, osvijetliti mjesta koja gradimo i koja nas grade.