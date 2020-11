Dvije izložbe u Galeriji SC

U petak, 6. studenog u Studentskom centru ( Savska 25) otvorit će se dvije izložbe.

Multimedijalna ambijentalna instalacija ...to Chaos? autora Davora Preisa otvara se u Francuskom paviljonu, a umjetnik Đorđe Jandrić predstavit će izložbu, također multimedijalnu instalaciju HRPA SC u Galeriji SC. Obje izložbe otvorit će se u 19:00.

Izložba ...to Chaos? otvorena je do 17. studenog, a HRPA SC do 21. studenog.

Radno vrijeme Francuskog paviljona i Galerije SC je radnim danom od 12:00 do 20:00 te subotom od 10:00 do 13:00.

DAVOR PREIS - ...to Chaos? - multimedijalna ambijentalna instalacija

Radovi svojim karakterom govore o stalnome i promjenjivom kružnom putu od reda do kaosa. Spreman i znatiželjan promatrač može taj put ponavljati unedogled. Vidimo jednostavan red grafike, jasan i saglediv na prvi pogled, potom bicikl, elementaran i jasan iz prvotne percepcije, ali složen u procesu nastajanja te naposljetku izložbu zaključuje video koji je autor snimio upravo u tijeku vožnje biciklom po gradu. To je ujedno jedini rad koji sadrži više vizualnih efekata i audio zapis. Ova grupa „vanjskih" izložaka, bitno atraktivnijih za promatrača, prezentira utjecaj okoline na pojedinca. Okolina može djelovati pozitivno: edukativno, korisno i informativno, ali potpuno prepuštanje utjecaju okoline može djelovati zbunjujuće, štetno i opasno. Redoslijedom izložaka i njihovim postavom autor postiže prikaz odnosa između pozitivnih i negativnih karakteristika i interakcija "ja-forme" i okoline, očitovanim temeljnim polaritetima: pozitivno - negativno. Sagledavanje vlastite intime i podizanje svijesti daje nam mogućnost odupiranja sve većem izvanjskom utjecaju kaosa.

ĐORĐE JANDRIĆ - HRPA SC

...Najbliža samom nazivu izložbe HRPA SC svakako je zvučna instalacija imena Hrpa u kojoj autor na 25 jezika izgovara istu tu riječ hrpa. Ta instalacija započinje relativno sporim ritmom i snažnim izgovaranjem riječi, koje se prema sredini definiraju kao organizirana kompozicija zvukova, koja se ubrzava, a riječi se sve više preklapaju u pozadinskoj atmosferi usisavajućeg zrakopraznoga zvučnog bezdana, onda se pred kraj sve opet usporuje i utihnjuje poput nevere koja je došla i prošla ostavivši u ušima slušatelja viziju hrpe različnojezičnih sinonima riječi hrpa. U sklopu izložbe dva su nova fotografska autoportreta u boji koji su i izvor zvukova instalacije Hrpa, a evidentno se referiraju na onih devet crno-bijelih otprije 30 g...