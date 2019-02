Druga sezona serije Odsutnost stiže 25. travnja na AXN

Sony Pictures Television danas je najavio kako će se druga sezona hvaljene serije "Odsutnost", snimane u Sofiji, vratiti na AXN Adriu u četvrtak, 25. travnja.

"Odsutnost", sa Stanom Katic ("Castle") u glavnoj ulozi, koncentrirana je na FBI-jevu agenticu Emily Byrne (Katic) koja je, dok je lovila najzloglasnijeg bostonskog serijskog ubojicu, nestala bez traga i bila proglašena mrtvom. Šest godina kasnije Emily je pronađena u kolibi u šumi, jedva živa i bez sjećanja na godine nestanka. Vrativši se kući saznaje da se njezin suprug, specijalni agent Nick Durand, ponovno oženio i da njezinog sina odgaja druga žena te uskoro biva uključena u novu seriju ubojstava.

U drugoj sezoni, nakon pronalaska i ubojstva svog otmičara, Emily se muči s definiranjem svoje nove uloge majke i preživjele šest godina fizičke I psihičke torture. Čak i nakon što je ponovo izgradila odnos sa sinom Flynnom Emily se ne može riješiti mračne prošlosti. Bostonskog detektiva Tommyja Gibbsa označava kao metu u tajnoj istrazi o svojoj misterioznoj povijesti. Kad slučaj postane smrtno opasan Emily će riskirati sve kako bi otkrila istinu i zaštitila svoju obitelj.

"Odsutnost", naručena za međunarodne kanale Sony Pictures Televisiona, producirala je Masha Productions. Serija se emitira na Sonyjevim kanalima i platformama na odabranim teritorijima unutar Rusije, Europe i Latinske Amerike, a predviđen je i povratak na Amazon Prime Video u SAD-u, Velikoj Britaniji I ostalim odabranim teritorijama kasnije ove godine. Izvršni producent i režiser je Oded Ruskin ("False Flag," "Beauty and the Baker"), zajedno s producentima Stanom Katic, Mattom Cirulnickom, Julie Glucksman i Mariom Feldman ("False Flag," "Homeland"). Režiju također potpisuju Adam Sanderson I Kasia Adamik. Tvorci serije su Gaia Violo I Matt Cirulnick, bazirane na pilot scenariju kojeg je napisala Gaia Violo.

"Odustnost" trailer

Uz Stanu Katic i Patricka Heusingera ("Jack Reacher 2: Never Go Back"), globalno poznati popis glumaca uključuju Caru Theobold ("Downton Abbey"), Neila Jacksona ("Westworld," "Welcome to Marwen"), Angela Bonannia ("False Flag") i Paula Freemana ("The Dogs of War"). Ekipi se u drugoj sezoni priključuju Matthew Le Nevez ("The Widow") i Natasha Little ("The Night Manager"). Le Nevez igra ulogu Cala Isaaca, bivšeg člana Navy SEAL-a koji je uvijek razborito optimističan, dok Natasha Little glumi Julianne Gunnarsen, FBI-jevu agenticu dovedenu u bostosnki ured kako bi pomogla uloviti počinitelje smrtonosnog terorističkog napada.