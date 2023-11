Domino 2024. započinje u New Yorku

Nakon šest godina stanke, Queer New York International Arts Festival od 7. do 17. veljače 2024. u New Yorku predstavlja radove hrvatskih i međunarodno priznatih umjetnika u NYU Skirball Center for the Performing Arts, a program kurira i producira Zvonimir Dobrović, predsjednik udruge Domino te osnivač i umjetnički direktor festivala Queer Zagreb i Perforacije u Hrvatskoj. Skirball je veliki kazališni centar s 850 mjesta i jedno je od važnih prostora za predstavljanje međunarodnih izvedbenih umjetnika u New Yorku. Na svojim stranicama su najavili ovaj festival koji se svojim konceptom u potpunosti preslikava iz Hrvatske u Sjedinjene Američke Države - https://nyuskirball.org/events/queer-new-york-international-arts-festival/.

Festival propituje tradicionalne definicije i razumijevanje queera kroz umjetničke prakse, koncepte i/ili forme. Polazišna točka na kojoj se gradi umjetnička platforma festivala kreće od ideje queera kao mjesta izvan norme te činjenice da spomenuta norma ovisi o geografskom, društvenom i političkom kontekstu. Ovakav dugogodišnji angažman queer umjetnosti i festivalskog programa Domina snažan je i glasan odgovor na re-tradicionalizaciju umjetnosti i društva koja se događa u Istočnoj Europi posljednjih nekoliko godina.

Suradnju s kazalištima i kulturnim ustanovama u New Yorku (SAD), udruga Domino uspostavlja i gradi od 2011. godine kada su kroz program Dominova festivala Perforacije u kultnom kazalištu La MaMa predstavljeni neki od vodećih suvremenih izvedbenih umjetnika i umjetničkih skupina iz Hrvatske i okolnih zemalja. Prvo izdanje Queer New York International Arts Festival-a održalo se 2012. godine na desetak lokacija diljem Manhattana i Brooklyna, a drugo izdanje održano je 2013. godine u suradnji s eksperimentalnim kazalištem La MaMa u New Yorku.

Dominovim programima prvi puta su u u SAD-u predstavljeni do sada, među ostalima, Petra Kovačić, Nenad i Alen Sinkauz, Oliver Frljić, Bruno Isaković, Branko Brezovec, Room 100, BADco, Ivica Buljan, Željko Zorica, Igor Grubić, Studio za suvremeni plesa. Ukupno je samo iz Hrvatske nastupilo u okviru tih programa više od 40 umjetnica i umjetnika. Kad se tom broju pridodaju i međunarodni umjetnici iz Japana, Brazila, Južne Afrike, Njemačke, Nizozemske, Italije, Francuske, Slovenije, Bugarske, Makedonije i drugih zemalja, dolazimo do gotovo 100 umjetnika proteklih deset godina o kojima su višekratno pisali The New York Times, Huffington Post, Financial Times, The New Yorker te mnogi drugi američki i svjetski mediji. Udruga Domino i Zvonimir Dobrović dugotrajnim razvijanjem kontakata s američkim kazalištima postigli su vidljivost i otvorili prostor za zaista zavidan broj domaćih i inozemnih umjetnika u SAD-u, a sasvim sigurno predstavili širok spektar domaćih umjetnika u međunarodnom kontekstu što je priličan uspjeh za organizaciju s nezavisne umjetničke scene u Hrvatskoj.

QNYIAF 2024. predstavlja umjetnike iz Argentine, Brazila, Kanade, Hrvatske, Njemačke i SAD-a čiji radovi istražuju niz suvremenih pitanja povezanih s queer identitetom i marginalizacijom, otvarajući teme kao što su seksualni rad, migracija, prava urođenika, politički progon te neokonzervativizam. Program uključuje predstave, performanse, videoinstalaciju / izložbu i niz razgovora s umjetnicima i kustosima.

Festival započinje 7. veljače radom Arijane Lekić - Fridrih Od5do95, video instalacijom i umjetničkim web projektom koji dokumentira međugeneracijske priče i iskustva djevojaka i žena koje žive u Hrvatskoj, a nastavlja se predstavama i performansima umjetnika iz Hrvatske: Brune Isakovića, Nataše Rajković i Mie Zalukar, te izvedbama međunarodno priznatih umjetnika kao što su: Clayton Lee iz Toronta; Tiziano Cruz iz Argentine, Wagner Schwartz iz Francuske / Brazila, te drugi. Predstavljeni radovi propituju društvene i umjetničke norme, politike patrijarhata, pojam 'drugih' i dinamike moći između centra i margine. Detaljan program će biti objavljen u prosincu 2023. na web stranicama NYU SKirball-a i udruge Domino.