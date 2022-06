Blockbusteri u filmskom vikend maratonu na AXN Adriji

Za ljetnji vikend AXN Adria odabrala je maraton filmova u kojima možete uživati u subotu 25. i nedjelju 26. lipnja. Na rasporedu su neki od sjajnih filmskih ostvarenja 21. Stoljeća, drame, akcije, horoi, romantične komedije, znanstvena fantastika te kriminalistički filmovi, naslovi koji su punili kino dvorane diljem svijeta.

Subota 25. lipnja.

Subota ujutro u 06:05 počinje sa sjajnom francuskom krimi serijom Profileri II. koja prati policijski tim u rješavanju ubojstava u Parizu. Program se nastavlja u 07:05 uz film "Final Fantasy", a sjajna akcijska drama prati znanstvenike u post apokaliptičnom svijetu u kojem pokušavaju osloboditi naš planet od misteriozne i opasne vanzemaljske vrste. U glavnim ulogama se pojavljuju Alec Baldwin i Steve Buscemi. Još jedna akcija, ovoga puta animirana, na rasporedu je u 08:55, a Marvelovi "Osvetnici: Crna udovica i Punisher" u fokusu imaju zaustaviti Levijatan, globalnu terorističku organizaciju, koja planira ukradenu tehnologiju SHIELD-a prodati najboljem ponuđaču. 10:30 vrijeme je za "Jumanji: Welcome To The Jungle", pustolovni film u kojem se grupa tinejdžera nađe zarobljenima kao odrasli avatari u igrici Jumanji, a moraju raditi zajedno kako bi završili igricu. U glavnim ulogama se pojavljuju Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan i Kevin Hart.

Popodne kreće uz "Da Vincijev kod" koji je na rasporedu od 12:50, a sjajan triler nastao po knjizi Dana Browna prati profesora religijske simbolike u potrazi za svetim gralom i izazvao je brojne kontroverze u pogledu na kršćanstvo. U glavnim ulogama se pojavljuju Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen kao i Jean Reno. Film slijede dva nastavka, pa su u 15:45 "Anđeli i demoni", a triler u kojem uz Toma Hanksa glumi i Ewan McGregor ponovo prati profesora simbolike Roberta Langdona koji zajedno s nuklearnim fizičarem pokušava spriječiti teroristički napda protiv Vatikana. U 18:30 triologija se završava uz "Inferno" gdje se Hanksu pridružuje Felicity Jones kao Dr. Sienna Brooks, a zajedno diljem Europe pokušavaju spriječiti globalnu urotu.

Slijedi romantična komedija "Gola istina" od 21:00, s Gerardom Butlerom i Katherine Heigl, u kojoj TV producentica mora dokazati kolegi svoje teorije o vezama. "April Fool's Day" je horor na rasporedu u 22:55, a prati grupu prijatelja koji su, godinu dana nakon prvoaprilske šale koja je rezultirala jednom smrti, meta osvete. Večer se nastavlja uz "Bratstvo - Nova legenda o Winnetouu" od 00:50, a priča je to o borbi za zemlju i protiv pohlepe. U 02:55 sati na rasporedu je znanstveno-fantastični film "Hancock" o super-heroju čije loše ponašanje izaziva milijunske štete, a jedna osoba kojoj je spasio život pomoći će mu promijeniti mišljenje ljudi o njemu. U glavnim ulogama su Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman. Prvi maratosnki dan završava u 04:20 uz akcijski film "xXx: Stanje pripravnosti" u kojem glume Ice Cube, Willem Dafoe, Samuel L. Jackson, a prati novog agenta koji je poslan u Washington da bi spriječio atentat na predsjednika SAD-a.

Nedjelja 26. lipnja

Nedjelja u 06:05 počinje uz sportski reality "Testna vožnja III.", a nastavlja uz francusku krimi dramsku seriju "Profileri III." od 06:30. Film "Final Fantasy VII: Nova prijetnja" na rasporedu je od 07:30, a animirani film prati junaka Clouda koji se bori protiv novog zla u misteriozne bolesti koja uništava čovječanstvo u gradovima. U 9:20 je akcijska komedija "The Green Hornet" o nasljedniku najveće medijske kompanije u LA-u, koji postane meta gangstera iz podzemlja. "Ghost Rider" je od 11:40, a film prati motociklista koji se odlučio odreći svoje duše kako bi postao Ghost Rider i borio se protiv Blackhearta, vražjeg sina. Od 13:50 maraton filmova nastavlja se uz znanstveno-fantastični film "Hancock". Od 15:35 na rasporedu je serija filmova o Spidermanu - "Čudesni Spider-Man", od 18:15 "Čudesni Spider-Man 2" u kojima glavne uloge igraju Andrew Garfield, Emma Stone te Jamie Foxx, kao i "Spider-man: Homecoming" od 21:00 u kojem se pojavljuju Tom Holland, Michael Keaton i Robert Downey. Svi prate pustolovine Petera Parker kao super junaka Spidermana koji sa svojim moćima spašava svoju obitelj i svijet.

Od 23:40 na rasporedu je krimi komedija "First Sunday" u kojoj glume Ice Cube, Tracy Morgan, Katt Williams, a prati dvojac koji odluči ukrasti novac iz obližnje crkve kako bi platili dugove, ali stvari se mijenjaju kada netko to učini prije njih. Još jedna akcijska komedija ponovo je na rasporedu od 01:30 - "The Green Hornet", a nakon toga znanstveno fantastični "Ghost Rider" i francuska krimi serija "Profileri III."

Maratonski vikend filmova na AXN ADriji gledajte u subotu i nedjelju, 25. i 26. lipnja.