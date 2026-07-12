Alarm i zabuna

Budi se tip u nedjelju ujutro, skače iz kreveta u panici, oblači odijelo, trči niz stepenice, uleti u auto i divlja kroz grad.

Staje na crveno svjetlo, pogleda na sat, pogleda oko sebe - ulice potpuno prazne.

Lupi se po čelu i kaže sam sebi:

- Pa ti si stvarno idiot... Danas je nedjelja, a ti si nezaposlen!