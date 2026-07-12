Alarm i zabuna
Nekad su navike loša stvar, jer vas tjeraju da radite stvari koje inače ne bi... ;)
Panikaaa ;) (Arhiva)
Budi se tip u nedjelju ujutro, skače iz kreveta u panici, oblači odijelo, trči niz stepenice, uleti u auto i divlja kroz grad.
Staje na crveno svjetlo, pogleda na sat, pogleda oko sebe - ulice potpuno prazne.
Lupi se po čelu i kaže sam sebi:
- Pa ti si stvarno idiot... Danas je nedjelja, a ti si nezaposlen!
12.07.2026. 06:54:00
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