3 najljubomornija znaka horoskopa

Horoskop će obično naglašavati dobre strane svakoga znaka, no kao što dobro znamo, u svima nama se krije i tamna strana koja ponekad (nekima i češće) ispliva na površinu i preuzme naše ponašanje.

Ljubomora je jedna od takvih emocija - neki za nju kažu da je bolest, s čime se moramo složiti ako je pretjerana... jer kad je ima u malim količinama, to samo znači da nam je stalo.

E sad, u horoskopu postoje tri znaka koji su skloniji ljubomori od ostalih, a i pokazuju je prilično burno...

Bik - pripadnici ovoga znaka posesivni su i ljubomorni. Oni vole da se zna što je njihovo, pa ako je to partner onda mu se nitko ne smije obratiti. Ne podnose prijevare ni situacije u kojima bi do njih moglo doći. Sve držati pod kontrolom. Ne toleriraju ni bezazelni flert.

Lav - izuzetno je ponosan s vrlo izraženim egom. Lav se brine da ga ne prevare, a ponekad je u tome i malo opsesivan. Ako osjeti da netko nije iskren, ne može prijeći preko toga. Prijevaru doživljava kao nešto što dovodi u pitanje njegov ugled. Može reagirati vrlo burno pa je najbolje da Lava ne činite ljubomornim

Škorpion - uvijek je raspoložen za ekstremne ljubomorne scene. On jednostavno ne može izdržati da ne kaže partneru da mu sve smeta te da mu svatko smeta. Škorpionu je to čak i začin za vezu na neki način. Može napraviti filmske scene zbog sitnica. Ako to ne možete podnijeti, onda niste dobar partner za Škorpiona.