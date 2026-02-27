Kibernetička sigurnost kao strateška investicija

Tijekom posljednjeg desetljeća, veći dio našeg poslovanja i značajan dio privatnog života provodimo online. Digitalizirali smo bankarstvo, kupovinu, državne usluge i poslovanje, vrijeme provodimo na društvenim mrežama, a sve veći broj povezanih uređaja u našim domovima i uredima nosi i nove prijetnje. Koliko tehnologija pojednostavljuje naš život, toliko otvara nove sigurnosne i društvene izazove.

Zato, ove godine, poslovna konferencija Future Tense powered by Lürssen postavlja pitanje: jesmo li kao pojedinci, organizacije i društvo spremni za svijet u kojem je sve povezano ujedno i ranjivo?

Među glavnim govornicima je Mikko Hyppönen, jedan od najistaknutijih svjetskih stručnjaka za kibernetičku sigurnost, koji je savjetovao Fortune 500 kompanije i EUROPOL. Hyppönen godinama upozorava da svaki pametni uređaj, od televizora i kamera do automobila, funkcionira kao računalni sustav koji može biti meta napada. U vremenu geopolitičkih tenzija i postojećih napada na sustave bolnica, telekomunikacijske i prometne sustave, kibernetička sigurnost postaje sve više pitanje nacionalne stabilnosti, a ne samo tehničke zaštite.

Uz sigurnost, otvara se i pitanje razumijevanja različitih tehnologija. Stručnjakinja za prijelaz tradicionalnih industrija na održive prakse te savjetnica institucijama Europske unije i globalnim industrijskim liderima, Märtha Rehnberg ističe važnost razvijanja tehnološke intuicije. Prema njoj, osobe koje imaju ili razviju tu vještinu bolje će moći prepoznati i iskoristiti nove tehnološke trendove za rast poslovanja.

Osim njih, na konferenciji će 22. travnja u Zagrebu nastupiti i futurolog Rik Vera, koji će pričati o prilagođavanju organizacija novim pravilima tržišta, dok će o dugovječnosti i prevenciji burnouta govoriti znanstvenica Susanna Søberg.

Uz Lürssen, među ostalim partnerima ovogodišnje konferencije su Erste&Steiermärkische Bank, Kaufland, Končar, a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, Ministarstvo turizma i sporta te Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Future Tense powered by Lürssen okuplja vodeće poslovne lidere, predstavnike akademske i znanstvene zajednice, a suradnjom s Kopenhaškim institutom za studije o budućnosti (CIFS), IEDC Poslovnom školom Bled, Udrugom za promociju pametnih industrija te Europskim forumom potiče razvoj nove generacije lidera spremnih na buduće izazove.

Više informacija nalazi se na internetskoj stranici Future Tense konferencije.