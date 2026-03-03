Allianz zabilježio rekordnu operativnu dobit od 17,4 milijarde eura

Allianzovi rezultati za cijelu 2025. godinu bili su sjajni. Očuvan je snažan zamah u sva tri segmenta poslovanja i zabilježena rekordna operativna dobit.

Naš je ukupni obujam poslovanja porastao na 186,9 milijardi eura (u usporedbi sa 179,8 milijardi eura ostvarenih 2024. godine). Interni rast, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva, akvizicija i prodaja, iznosio je snažnih 8,1 posto i bio potpomognut rastom u svim segmentima poslovanja.

Operativna dobit dosegnula je rekordnu razinu od 17,4 milijarde eura (u usporedbi sa 16,0 milijardi eura iz 2024. godine), što predstavlja porast od 8,4 posto. Glavni pokretač rasta bio je segment neživotnih osiguranja, a svi su poslovni segmenti premašili srednju vrijednost svoje ciljane godišnje operativne dobiti.

Temeljna neto dobit dioničara skočila je za 10,9 posto na 11,1 milijardu eura (u usporedbi s 10,0 milijardi eura iz prethodne godine). Korigirana za jednokratnu poreznu pričuvu vezanu za prodaju našeg udjela u indijskim zajedničkim društvima u prvom tromjesečju 2025. godine i dobit od prodaje zajedničkog ulaganja s UniCreditom u drugom tromjesečju, temeljna neto dobit dioničara porasla je za 9,3 posto.

Temeljna dobit po dionici5 iznosila je 28,61 euro (u usporedbi s 25,42 eura iz 2024. godine), što predstavlja rast od 12,5 posto. Korigirana za spomenutu jednokratnu poreznu pričuvu i dobit od prodaje, temeljna dobit po dionici ostvarila je rast od 10,8 posto.

Tijekom 2025. godine Allianz je zabilježio izvrstan temeljni povrat na uloženi kapital5 od 18,1 posto (u usporedbi sa 16,9 posto ostvarenih 2024. godine). Korigiran za učinak jednokratne porezne pričuve i dobiti od prodaje, temeljni povrat na uloženi kapital iznosio je 17,8 posto.

Istovremeno je dodatno ojačana Allianzova kapitaliziranost. Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 218 posto, što je za 10 postotnih bodova više od omjera kapitaliziranosti zabilježenog tijekom cijele 2024. godine (209 posto) i u trećem tromjesečju 2025. godine (209 posto). Takav je napredak ostvaren zahvaljujući, između ostaloga, i izvrsnom stvaranju operativnog kapitala u iznosu od 25 postotnih bodova (nakon oporezivanja i prije isplate dividende).

U četvrtom tromjesečju 2025. godine Allianz je ostvario snažne rezultate obilježene vrlo dobrim rastom u svim segmentima poslovanja i izvrsnom profitabilnošću.

Ukupni obujam poslovanja iznosio je 45,7 milijardi eura (u usporedbi s 45,9 milijardi eura iz istog tromjesečja prethodne godine). Interni rast iznosio je solidnih 6,5 posto, a doprinijeli su mu svi segmenti poslovanja.

Operativna dobit porasla je za 3,0 posto na 4,3 milijarde eura (u usporedbi s 4,2 milijarde eura ostvarene u četvrtom tromjesečju prethodne godine) i dosegnula 27 posto srednje vrijednosti ciljane operativne dobiti za cijelu 2025. godinu. Glavni pokretač njezina rasta bio je izvrstan rast operativne dobiti segmenta neživotnih osiguranja.

Temeljna neto dobit dioničara skočila je za 12,2 posto na 2,7 milijardi eura (u usporedbi s 2,4 milijarde eura iz istog tromjesečja 2024. godine). Rastu su doprinijeli veća operativna dobit i bolji neoperativni rezultati.

Prognoza

Ove godine Allianz očekuje operativnu dobit od 17,4 milijarde eura, plus/minus 1 milijardu eura.

Ostalo

Upravni odbor predložio je dividendu za 2025. godinu u iznosu 17,10 eura po dionici (u usporedbi s 15,40 eura iz prethodne godine), što je za 11,0 posto više nego 2024. godine.

Dana 25. veljače ove godine Allianz je najavio novi program otkupa dionica u vrijednosti do najviše 2,5 milijardi eura.

Neživotna osiguranja: odlični rezultati u svim aspektima poslovanja

Na kraju 2024. godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 209 posto (u usporedbi s 209 posto zabilježenih u trećem tromjesečju iste godine ).

Ključni pokazatelji uspješnosti 4. tromjesečje Promjena u odnosu na 2024. godinu Cijela godina Promjena u odnosu na 2024. godinu Ukupni obujam poslovanja (mlrd. eura)4 19,9 6,7 % 86,7 8,2 % Operativna dobit (mil. eura) 2.134 9,6 % 8.992 13,9 % Kombinirana kvota (%) 93,6 -1,1 %-p 92,2 -1,3 %-p Kvota štete (%) 69,8 -0,9 %-p 68,3 -1,0 %-p Kvota troškova (%) 23,8 -0,2 %-p 23,9 -0,3 %-p

Ključne poruke - neživotna osiguranja, cijela 2025. godina

Vrlo dobar interni rast retail i korporativnog poslovanja

Rekordna operativna dobit, premašena srednja vrijednost ciljane godišnje operativne dobiti

Izvanredna kombinirana kvota potpomognuta aktivnostima u području preuzimanja rizika

Tijekom 2025. godine ukupni obujam poslovanja porastao je na 86,7 milijardi eura (u usporedbi s 82,9 milijardi eura ostvarenih 2024. godine). Interni rast iznosio je solidnih 8,2 posto.



Operativna dobit iznosila je izvanrednih 9,0 milijardi eura (u usporedbi sa 7,9 milijardi eura iz prethodne godine), što je znatno iznad srednje vrijednosti predviđene operativne dobiti za cijelu godinu u iznosu od 8,0 milijardi eura. Rast operativne dobiti od 13,9 posto gotovo je u potpunosti bio potaknut boljim operativnim rezultatom pružanja usluga osiguranja.

Kombinirana kvota iznosila je sjajnih 92,2 posto (u usporedbi s 93,4 posto iz 2024. godine) i bila praćena poboljšanjima kvote šteta i kvote troškova. Kvota šteta iznosila je 68,3 posto, što je za 1,0 postotnih bodova bolje nego prethodne godine (69,3 posto). Niži gubici od prirodnih katastrofa i temeljna poboljšanja proizašla iz aktivnosti u području preuzimanja rizika više su nego nadoknadila učinak konzervativnog run-off omjera. Kvota troškova poboljšana je za 0,3 postotna boda na 23,9 posto (u usporedbi s 24,2 posto iz prethodne godine), što je odraz aktualne usredotočenosti na produktivnost.

Retail6 poslovanje ostvarilo je sjajan interni rast od 9 posto, dok je korporativno7 poslovanje poraslo za 7 posto.

I retail i korporativno poslovanje ostvarili su snažnu profitabilnost. Kombinirana kvota u retail-u poboljšana je za 1,8 postotnih bodova na 92,4 posto (u usporedbi s 94,1 posto ostvarenih godinu dana ranije), dok je kombinirana kvota u korporativnom poslovanju dosegnula izvanrednih 91,7 posto (u usporedbi s 92,2 posto iz prethodne godine), što predstavlja poboljšanje od 0,5 postotnih bodova

Ključne poruke - neživotna osiguranja, četvrto tromjesečje 2025. godine

Snažan interni rast od 6,7 posto

Sjajna operativna dobit od 2,1 milijardu eura, skok od 10 posto

Vrlo dobra kombinirana kvota potpomognuta boljom kvotom štete i kvotom troškova

U četvrtom tromjesečju 2025. godine ukupni obujam poslovanja iznosio je 19,9 milijardi eura (u usporedbi s 19,5 milijardi eura iz istog tromjesečja prethodne godine), uz snažan interni rast od 6,7 posto.

Operativna dobit skočila je za 9,6 posto na 2,1 milijardu eura (u usporedbi s 1,9 milijardi eura iz istog razdoblja 2024. godine) i dosegnula 27 posto srednje vrijednosti predviđene operativne dobiti za cijelu godinu. Glavni pokretač rasta bio je vrlo dobar operativni rezultat pružanja usluga osiguranja.

Kombinirana kvota iznosila je vrlo dobrih 93,6 posto (u usporedbi s 94,7 posto iz četvrtog tromjesečja 2024. godine). Kvota štete od 69,8 posto (u usporedbi sa 70,7 posto iz istog razdoblja prethodne godine) poboljšana je za 0,9 postotnih bodova. Kvota troškova smanjena je za 0,2 postotna boda na 23,8 posto (u usporedbi s 24,1 posto iz četvrtog tromjesečja 2024. godine).

Naše retail poslovanje ostvarilo je sjajan interni rast od 9 posto, dok je kombinirana kvota dosegnula brojku od 94,5 posto (u usporedbi s 94,0 posto ostvarenih godinu dana ranije).

Korporativno poslovanje zabilježilo je interni rast od 3 posto, uz pažljivo prilagođavanje tržišnim uvjetima, dok je kombinirana kvota smanjena za 4,0 postotna boda na snažnih 92,6 posto (u usporedbi s 96,6 posto iz istog tromjesečja prethodne godine).

Životna i zdravstvena osiguranja: dosljedno dobri rezultati

Ključni pokazatelji uspješnosti 4. tromjesečje Promjena u odnosu na 2024. godinu Cijela godina Promjena u odnosu na 2024. godinu PVNBP (mil. eura) 21.163 -0,2 % 84.682 3,5 % Profitabilnost novog posla (%) 5,8 0,3 %-p 5,7 -0,0 %-p Vrijednost novog posla (mil. eura) 1.217 5,3 % 4.829 2,9 % Operativna dobit (mil. eura) 1.364 -4,2 % 5.601 1,7 % Marža za ug. usl. (mlrd. eura, kraj razdoblja) 55,7 1,4 %8 55,7 5,2 %9

Ključne poruke - životna i zdravstvena osiguranja, cijela 2025. godina

Dobar rast PVNBP-a od 3,5 posto u odnosu na iznimno visoki PVNBP iz prethodne godine

Vrlo dobar normalizirani rast marže za ugovorene usluge od 5,2 posto

Operativna dobit premašila srednju vrijednost godišnje prognoze

PVNBP (sadašnja vrijednost premija za nove poslove) za cijelu 2025. godinu iznosio je 84,7 milijardi eura (u usporedbi s 81,8 milijardi eura ostvarenih 2024. godine), što predstavlja rast od 3,5 posto u odnosu na iznimno visoki lanjski PVNBP, tj. 7,5 posto nakon korekcije za utjecaje valutnih tečajeva i promjena u opsegu poslovanja10. Rast je zabilježen u većini regija. Udio premija iz novog poslovanja ostvarenih u preferiranim linijama poslovanja iznosio je 91 posto (u usporedbi s 93 posto iz prethodne godine).

Profitabilnost novog posla zadržala se na snažnih 5,7 posto (u usporedbi s 5,7 posto zabilježenih godinu dana ranije), dok je vrijednost novog posla iznosila 4,8 milijardi eura (u odnosu na 4,7 milijardi eura ostvarenih godinu dana ranije), što predstavlja skok od 5,8 posto nakon korekcije za utjecaje valutnih tečajeva i promjena u opsegu poslovanja10.

Operativna dobit porasla je za 1,7 posto na 5,6 milijardi eura (u usporedbi s 5,5 milijardi eura iz 2024. godine) i premašila srednju vrijednost naše godišnje prognoze.

Marža za ugovorene usluge ostala je uglavnom stabilna na 55,7 milijardi eura u usporedbi s 55,6 milijardi eura zabilježenih na kraju 2024. godine. Vrlo dobar normalizirani rast marže za ugovorene usluge od 5,2 posto uvelike je neutraliziran učincima tečajnih razlika i neekonomskim kretanjima.

Ključne poruke - životna i zdravstvena osiguranja, četvrto tromjesečje 2025. godine

Profitabilnost novog posla iznosila je snažnih 5,8 posto

Vrijednost novog posla porasla je za 12 posto (nakon korekcije za utjecaje valutnih tečajeva i promjena u opsegu poslovanja)

Operativna dobit iznosila je solidnih 1,4 milijarde eura

U četvrtom tromjesečju 2025. godine PVNBP je iznosio 21,2 milijarde eura (u usporedbi s 21,2 milijarde eura iz istog tromjesečja prethodne godine), što predstavlja porast od 7,8 posto nakon korekcije za utjecaje valutnih tečajeva i promjena u opsegu poslovanja10. Udio premija iz novog poslovanja ostvaren u preferiranim linijama poslovanja iznosio je 90 posto (u usporedbi s 92 posto iz četvrtog tromjesečja 2024. godine).

Profitabilnost novog posla od vrlo dobrih 5,8 posto (u usporedbi s 5,5 posto iz istog razdoblja prethodne godine) bila je iznad našeg cilja od najmanje 5 posto. Istodobno je vrijednost novog posla skočila za 5,3 posto na 1,2 milijarde eura (u usporedbi s 1,2 milijarde eura ostvarene godinu dana ranije), tj. za 11,7 posto nakon korekcije za utjecaje valutnih tečajeva i promjena u opsegu poslovanja10.

Operativna dobit iznosila je solidnih 1,4 milijarde eura (u usporedbi s 1,4 milijarde eura iz istog tromjesečja 2024. godine), što je 25 posto srednje vrijednosti naše godišnje prognoze.

Marža za ugovorene usluge porasla je na 55,7 milijardi eura (u usporedbi s 55,5 milijardi eura iz trećeg tromjesečja 2025. godine). Normalizirani rast marže za ugovorene usluge od 1,4 posto bio je solidan i više nego nadoknadio utjecaj neekonomskih kretanja.

Upravljanje imovinom: sjajni neto priljevi klijenata

Ključni pokazatelji uspješnosti 4. tromjesečje Promjena u odnosu na 2024. godinu Cijela godina Promjena u odnosu na 2024. godinu Operativni prihodi (mlrd. eura)12 2,3 5,8 % 8,5 5,9 % Operativna dobit (mil. eura) 928 -1,5 % 3.345 3,3 % Omjer troškova i prihoda (%) 60,0 -0,0 %-p 60,7 -0,4 %-p Neto priljevi klijenata (mlrd. eura) 45,5 173,2 % 139,3 64,2 % Imovina klijenata pod upravljanjem (mlrd. eura) 1.990 3,6 % Prosječna imovina kl. pod upr. (mlrd. eura) 1.978 4,8 % 1.914 5,8 %

Ključne poruke - upravljanje imovinom, cijela 2025. godina

Operativna dobit porasla je za 3 posto na 3,3 milijardi eura

Poboljšan omjer troškova i prihoda na 60,7 posto, premašen cilj od oko 61 posto za cijelu godinu

Sjajni neto priljevi klijenata od 139 milijardi eura

Tijekom 2025. godine operativni prihodi porasli su na 8,5 milijardi eura (u usporedbi s 8,3 milijarde eura zabilježene tijekom 2024. godine), što predstavlja interni rast od 5,9 posto. Rast je potaknut višim prihodima od imovine pod upravljanjem, koji su skočili za 8,3 posto (korigirani za utjecaje valutnih tečajeva). Tome je doprinijela veća prosječna imovina klijenata pod upravljanjem.

Operativna dobit iznosila je 3,3 milijarde eura (u usporedbi s 3,2 milijarde eura iz 2024. godine), što predstavlja rast od 3,3 posto, tj. 6,9 posto nakon korekcije za utjecaje valutnih tečajeva. Omjer troškova i prihoda iznosio je vrlo dobrih 60,7 posto (u usporedbi sa 61,1 posto iz prethodne godine), čime je premašen naš ciljani iznos od oko 61 posto za cijelu godinu. Odraz je to snažnog zamaha prihoda i poteza menadžmenta.

Na dan 31. prosinca 2025. godine imovina klijenata pod upravljanjem iznosila je 1,990 bilijuna eura (u odnosu na 1,920 bilijuna eura zabilježenih na dan 31. prosinca 2024. godine), što je najveći takav iznos do sada. Sjajni neto priljevi od 139 milijardi eura i povoljni tržišni učinci od 94 milijarde eura djelomično su neutralizirani nepovoljnim utjecajima valutnih tečajeva u iznosu od 170 milijardi eura. Prosječna imovina klijenata pod upravljanjem iznosila je 1,914 bilijuna eura, što je za 5,8 posto više od prosjeka iz 2024. godine.

Ključne poruke - upravljanje imovinom, četvrto tromjesečje 2025. godine

Prihodi od imovine pod upravljanjem skočili su za 10 posto (korigirani za utjecaje valutnih tečajeva)

Operativna dobit iznosila je 928 milijuna eura ili 28 posto srednje vrijednosti ciljane godišnje operativne dobiti

Snažni neto priljevi klijenata od 45 milijardi eura

U četvrtom tromjesečju 2025. godine operativni prihodi iznosili su 2,3 milijarde eura (u usporedbi s 2,4 milijarde eura iz istog razdoblja 2024. godine), što predstavlja interni rast od 5,8 posto. Rast je potaknut višim prihodima od imovine pod upravljanjem, koji su skočili za 10,5 posto (nakon korekcije za utjecaje valutnih tečajeva).

Operativna dobit iznosila je 928 milijuna eura (u usporedbi s 941 milijunom ura iz istog razdoblja prethodne godine), što predstavlja rast od 5,3 posto korigiran za utjecaje valutnih tečajeva. Omjer troškova i prihoda ostao je stabilan na sjajnih 60,0 posto (u usporedbi sa 60,0 posto ostvarenih godinu dana ranije).

Na dan 31. prosinca 2025. godine imovina klijenata pod upravljanjem iznosila je 1,990 bilijuna eura, što predstavlja rast od 3,2 posto u odnosu na treće tromjesečje 2025. godine (u usporedbi s 1,920 bilijuna eura iz četvrtog tromjesečja 2024. godine i 1,928 bilijuna eura iz trećeg tromjesečja 2025. godine). Pokretači rasta bili su snažni neto priljevi od 45 milijardi eura i tržišni učinci od 20 milijardi eura. Prosječna imovina klijenata pod upravljanjem iznosila je 1,98 bilijuna eura, što je za 4,8 posto više nego u četvrtom tromjesečju 2024. godine.