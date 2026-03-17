Action otvara drugu trgovinu u Hrvatskoj

Action, diskontni trgovac neprehrambenim proizvodima, nastavlja privlačiti sve veći broj kupaca u Hrvatskoj. Tvrtka 19. ožujka otvara svoju drugu trgovinu u Ivancu, u Varaždinskoj županiji.

Od ovog četvrtka stanovnici Ivanca i okolice mogu uživati u Action formuli: 6.000 kvalitetnih i sve održivijih proizvoda u 14 kategorija (od igračaka i kreativnog pribora do proizvoda za kućanstvo te od vrtlarstva do uradi-sam proizvoda i hrane) po najnižim cijenama. Action svaki tjedan uvodi 150 novih proizvoda, čime osigurava relevantan asortiman koji odgovara različitim potrebama i preferencijama, a čak više od dvije trećine proizvoda ima cijenu nižu od 2 eura.

„Iznimno smo sretni što otvaramo našu drugu Action trgovinu u Hrvatskoj, u Ivancu, nešto više od tjedan dana nakon što smo predstavili našu prvu trgovinu u zemlji. Kupci su nas srdačno dočekali i drago nam je što im možemo približiti Action formulu. Naš uspjeh temelji se na snažnoj formuli te predanosti i angažmanu naših timova, na što smo vrlo ponosni. Želim zahvaliti svima koji su pridonijeli ovom postignuću: našim kupcima, kolegama, dobavljačima i svima ostalima koji su nas podržali", izjavila je Neda Vuk Salaba, generalna direktorica Actiona u Hrvatskoj.

Action kontinuirano ulaže u kvalitetu proizvoda i održivost, primjenjujući stroge standarde za dobavljače i nabavu kroz svoju Politiku etičke nabave. Svi privatni i "white label" proizvodi Actiona koriste 100 % certificirani pamuk, drvo i kakao iz održivih izvora. Također, palmino ulje u Actionovim vlastitim prehrambenim proizvodima i svijećama 100 % je certificirano kao održivo. Kratkoročni ciljevi smanjenja emisija koje je Action postavio potvrđeni su 2025. godine od strane inicijative Science Based Targets (SBTi). Action trgovine ne koriste plin za grijanje, a sve trgovine, uredi i distribucijski centri opremljeni su 100 % LED rasvjetom.

Prostrana i lako dostupna, nova trgovina prostire se na više od 927 četvornih metara. Nalazi se na adresi Ivanečko naselje 2/28 , a nakon otvorenja 19. ožujka otvorena je od ponedjeljka do subote od 09:00 do 21:00 te određenim nedjeljama od 09:00 do 14:00 sati. Trgovinu vodi tim od 19 zaposlenika.