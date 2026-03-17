Meetex 2026 u Zagrebu

Od 17. do 19. ožujka, Zagreb će po osmi put ugostiti MEETEX, jedinu međunarodnu B2B burzu u potpunosti posvećenu hrvatskoj industriji poslovnih događanja, kongresa i incentive putovanja (MICE - Meetings Incentives Conferences and Events). MEETEX se tijekom godina profilirao u najsnažniju platformu za izravno spajanje domaćih pružatelja usluga s međunarodnim organizatorima događanja koji traže nove lokacije za svoje projekte, pozicionirajući Hrvatsku na svjetsku mapu najpoželjnijih destinacija za poslovni turizam.

Više od turizma: industrija koja donosi znanje i strateški razvoj

Kongresna, event i incentive industrija jedan je od najvrjednijih segmenata suvremenog turizma. Sudionici poslovnih događanja u destinaciji borave izvan glavne turističke sezone, troše višestruko više od prosječnog turista te generiraju značajne koristi za lokalno gospodarstvo - od hotelskog i ugostiteljskog sektora do kulturnih i kreativnih industrija. Osim izravnog ekonomskog učinka, poslovna događanja donose i razmjenu znanja, međunarodnu vidljivost te potiču razvoj infrastrukture i inovacija u destinacijama.

U tom kontekstu, kontinuirani razvoj Zagreba kao MICE središta, uključujući i dugo očekivani projekt izgradnje novog, suvremenog kongresnog centra, dodatno potvrđuje stratešku važnost ovog sektora. Takva infrastruktura, u sinergiji s događanjima poput MEETEX-a, ključna je za transformaciju Hrvatske u destinaciju koja živi i posluje 365 dana u godini. Upravo to je za HUPKT - Hrvatsku udrugu profesionalaca kongresnog, turizma kao stručnog organizatora MEETEX-a, bio glavni razlog da se kao suosnivač uključi u ovo događanje još 2018. godine.

Rekordan međunarodni interes

Na ovogodišnjem izdanju MEETEX-a, u hotelu The Westin Zagreb, sudjelovat će oko 60 vodećih hrvatskih izlagača - od hotela i DMC agencija, turističkih zajednica destinacija, do jedinstvenih event prostora. Njima nasuprot organizatori dovode isto toliko pažljivo biranih međunarodnih kupaca (hosted buyers). Posebnost 2026. godine je rekordan broj sudionika s prekooceanskih tržišta, uključujući tržišta Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Australije.

U tri dana održavanja očekuje se, kao i svake godine, održavanje četveroznamekastog broja sastanaka 1-na-1 , a osim sastanaka, međunarodni agenti će sudjelovati u pet studijskih putovanja (fam trips) kako bi destinaciju upoznali i doživjeli i uživo. Uz već tradicionalne destinacije poput Dubrovnika, Kvarnera, srednje Dalmacije i Zagreba, po prvi puta će se inozemnim kupcima predstaviti potencijali sjeverne i kontinentalne Hrvatske kroz Zagorje i Međimurje.

Iz godine u godinu, organizatori se trude ne samo pratiti trendove u industriji, nego ih i postavljati - koristeći svake godine sve naprednije i korisnije digitalne alate i platforme za dogovaranje sastanaka i internu komunikaciju, ali i pristup koji stavlja čovjeka i iskustvo sudionika u središte događanja. Na tragu održivosti, MEETEX i ove godine ostaje jedino događanje u regiji koje koristi regenerativne „plantable" akreditacije, koje sudionici nakon foruma mogu zasaditi, čime se koncept održivosti integrira u samo iskustvo događanja.

Industrija događanja kao prostor humanog povezivanja

Prema riječima Adema Brace Suljića, suosnivača i direktora MEETEX-a, ovogodišnje izdanje snažno naglašava ljudsku dimenziju industrije događanja.

„Iako smo B2B događanje, u stvarnosti smo prije svega H2H - human to human. Poslovni odnosi uvijek počinju između ljudi, a tek onda između organizacija. Upravo zato ove godine snažno ističemo društvenu odgovornost, pa unutar različitih inicijativa započinjemo i dugoročnu suradnju s udrugom Crveni nosovi - klaunovi doktori, čime naglašavamo da industrija događanja uvijek donosi pozitivan utjecaj i izvan poslovnog okvira", ističe Suljić.

U sklopu programa održat će se i predavanje vodećeg međunarodnog stručnjaka za industriju događanja dr. Roba Davidsona, koji će govoriti o konceptu „delegate journey" - cjelokupnom i profesionalnom i osobnom iskustvu sudionika događanja, od trenutka kada prvi put čuju za konferenciju do njihovog povratka kući.

Još jedan važan element ovogodišnjeg izdanja je povezanost s gradom domaćinom, budući da se MEETEX tematska večer poklapa s otvorenjem Festivala svjetla Zagreb: „Svjetlo može simbolizirati mnogo toga - kreativnost, optimizam ili jednostavno radost susreta. Upravo takvu energiju želimo prenijeti i na sudionike MEETEX-a", istaknuli su organizatori.

Više informacija o događanju dostupno je na: www.meetex.eu.