Svaka velika ideja počinje s jednim hrabrim korakom. Koji je vaš?

Lürssen zaklada otvorila je prijave za nove, uzbudljive projekte kroz svoj inovativni Local Residential Fellowship program. U pitanju je jednogodišnji program koji kreće 30. travnja, a koji odabranim timovima nudi jedinstvenu priliku da se razvijaju i testiraju u maritimnoj industriji, surađujući sa stručnjacima, vodećim istraživačima, inženjerima i poduzetnicima iz raznih područja uz pristup naprednoj infrastrukturi MARBLE centra izvrsnosti u Rijeci, Zagrebu i Šibeniku, kao i istraživačkim i inženjerskim centrima Lürssen zaklade u Hrvatskoj i Njemačkoj.

Program se odvija u Rijeci, u inovativnom hubu koji će okupljati startupove, istraživačke grupe, kompanije i studentske timove koji razvijaju projekte u području održivosti i naprednih tehnologija. Odabrani polaznici programa dobit će pristup besplatnim radnim prostorima, opremi i stručnom mentorstvu, a na raspolaganju su im i stručno znanje, kao i suradnje s vodećim partnerima iz industrije i istraživačkim centrima, kako bi na što bolji, učinkovitiji način unaprijedili i implementirali svoje projekte u stvarnom okruženju.

„Razvoj novih tehnologija proizlazi iz kontinuirane suradnje znanosti, industrije i mladih inovatora. Upravo zato Local Residential Fellowship program vidimo kao važnu platformu koja omogućuje istraživačima, inovatorima, startupovima i studentima da svoje ideje razvijaju u realnom okruženju maritimne industrije koja potiče radoznalost, odvažnost, interdisciplinarni rad i eksperimentiranje. Rijeka time dodatno osnažuje svoju poziciju središte nove kulture inovacija gdje u neposrednom kontaktu industrije i istraživanja nastaju rješenja za održiviju i inovativniju maritimnu budućnost", istaknula je Snježana Prijić-Samaržija, članica Upravnog odbora Lürssen zaklade.

Autonomna plovila i AI navigacija, pomorska robotika i autonomni sustavi, podvodni dronovi, pomorski nadzor i senzorske tehnologije, internet stvari (IoT) u pomorstvu, pomorski digitalni blizanci, cyber sigurnost na pomorskim platformama, zeleni brodovi, održivi materijali i zelena energija kategorije su projekata u raznim područjima maritimnih inovacija u sklopu kojih se svi zainteresirani mogu prijaviti. Bez obzira na to je li u pitanju startup, istraživačka grupa ili studentski tim, svaki projekt koji može oblikovati budućnost maritimnih tehnologija je dobrodošao.

„Local Residential Fellowship program važan je korak u povezivanju istraživanja, inovacija i konkretnih potreba maritimne industrije. Ovaj program stvara prostor u kojem startupovi, istraživačke grupe i studentski timovi mogu razvijati i testirati svoje ideje uz mentorsku podršku i pristup vrhunskoj infrastrukturi. Centar izvrsnosti MARBLE ima izvrsne istraživače i inženjere s velikim iskustvom u području pomorske robotike i tehnologija koji mogu značajno doprinijeti razvoju novih ideja. Uz to, Centar izvrsnosti MARBLE razvija istraživačku infrastrukturu koja je na raspolaganju inovativnim timovima za što uspješniju realizaciju njihovih ideja. Uvjeren sam da Local Residential Fellowship program u suradnji s Centrom izvrsnosti MARBLE može značajno doprinijeti u stvaranju otvorenog, suradničkog i međunarodno relevantnog inovacijskog ekosustava koji okuplja znanost, tehnologiju i industriju oko zajedničkog cilja razvoja održivih i naprednih rješenja za pomorstvo", izjavio je prof. dr. sc. Nikola Mišković, direktor Centra izvrsnosti MARBLE.

Program je osmišljen je kako bi ojačao regionalne i transnacionalne maritimne zajednice kroz suradnju, akceleraciju i rast inovativnih ideja. Prijave za Local Residential Fellowship program otvorene su od 1. ožujka, a prijaviti se i doznati više informacija moguće je putem službene stranice Lürssen Foundation Fellowship.