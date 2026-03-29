Dogodilo se na današnji dan - 28. ožujka

Na današnji dan 1794. za javnost je otvoren pariški muzej Louvre. Iako je službeno otvorenje bilo u kolovozu 1793., običan puk je pristup muzeju imao samo tri dana u tjednu. Louvre je zbog tehničkih problema zatvoren dvije godine kasnije da bi svoja vrata ponovno otvorio 14. srpnja 1801.

Godine 1939. završio je Španjolski građanski rat. Trajao je tri godine, a vodile su ga ljevičarske skupine protiv desničarskih pobunjenika predvođenih Franciscom Francom. Radilo se o prvom većem oružanom sukobu između fašizma i demokracije. Franco je 1939. osvojio glavno republikansko uporište u Kataloniji, nešto kasnije se predao i Madrid, no zemlja je bila duboko iscrpljena ratom i ekonomskom krizom. Razdoblje ekonomske i kulturne izolacije Španjolske prekinuto je tek Francovom smrću 1975.

Turski gradovi Konstantinopol i Angora promijenili su na današnji dan 1930. imena u Istanbul i Ankara. Papa Ivan XXIII. blaženi imenovao je 1960. prve kardinale japanske, afričke i filipinske nacionalnosti.

Wilt Chamberlain odigrao je 28. ožujka 1972. svoju posljednju profesionalnu košarkašku utakmicu. Uvršten je na popis 50 najvećih igrača u povijesti NBA lige, a nakon njegove smrti izašao je nevjerojatan podatak da je spavao s 20.000 žena. Za još jedan zanimljiv košarkaški podatak pobrinuo se Michael Jordan koji je 1990. zabio 69 poena u jednoj utakmici.

Na današnji dan 1994. u Parizu je umro francusko-rumunjski književnik i dramatičar (Ćelava pjevačica) Eugene Ionesco.

Francuski astronom Pierre Simon de Laplace rođen je 28. ožujka 1749. Zaslužan je za cijeli niz otkrića u akustici, magnetizmu, astronomiji i matematici. Godine 1483. rođen je talijanski slikar Rafaelo Santi, jedan od najslavnijih slikara svih vremena koji je uz Leonarda i Michelangela treći velikan talijanske visoke renesanse. Rođendan slave glumac Vince Vaughn (1970.) i kontroverzna pjevačica Lady Gaga (1986.)