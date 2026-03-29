Dogodilo se na današnji dan - 29. ožujka

Na današnji dan 1798. formirana je jedna od najutjecajnijih i za život najpoželjnijih europskih zemalja, Švicarska. Oko osamdesetak godina kasnije kraljica Victoria otvorila je u Londonu čuveni Albert Hall, vrhunsko stjecalište svih ljubitelja kulture. Krajem 19. stoljeća dr. John Pemberton skemijao je prvu verziju danas najpopularnijeg pića na svijetu, Coca Cole, u svojem dvorištu u Atlanti. Ostalo je povijest.

Uvijek medijski eksponirana zemlja Izrael sredinom prošloga stoljeća je na današnji dan dobila službeno priznanje od Turske. To je svakako imalo velik značaj uzme li se u obzir činjenica da je Izrael u stalnim sukobima sa zemljama koje imaju predznak 'muslimanska'. U 60.-ima tog istog stoljeća u eteru se pojavila prva prava piratska radio stanica Radio Caroline u Engleskoj. Legendarni boksač Muhammad Ali pobijedio je Georgea Chuvala u 15 rundi za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Godine 1973. posljednji američki vojnik napustio je Vijetnam. Nakon stravičnih krvoprolića završila je jedna tužna stranica ljudkse povijesti. Film "Cocktail" osvojio je Zlatnu malinu za najlošiji film 1989. Uvijek aktualni problem pušenja na današnji je dan 2004. u Irskoj razriješen po kratkom postupku. Naime, te je godine spomenuta zemlja zabranila pušenje na svim radnim mjestima, barovima i restoranima.

Od poznatih osoba koje su rođene na današnji dan treba spomenuti utemeljitelja poznatog lanca dućana Wal-Mart Sama Waltona, bivšeg britanskog premijera Johna Majora, tenisačicu Jennifer Capriati, supermodel "TheBody" Elle McPhearson te glumicu Lucy Lawless. tu su još Beverly Crusher i Deanna Troi, fikcionalni likovi iz serijala Star trek Next Generation koje će se roditi na današnji dan 2334., odnosno 2336.