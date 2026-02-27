Znate li da vam fali vitamin D?

Vitamin D je jedan od ključnih vitamina zato što ga ne možemo baš tek tako sami dobiti - jedna od stvari koja je sigurna jest da već 15 do 20 minuta na suncu može vam dati dovoljnu količinu vitamina D za taj dan.

No, što ako nema sunca ili jednostavno ne možete izaći na sunce i kako znati da vam nedostaje vitamina D?

Vitamin D pomaže ne samo vašem metabolizmu i imunitetu, već i ukupnom raspoloženju i tjelesnoj funkciji. Međutim, budući da znakovi nedostatka vitamina D mogu biti suptilni, teško je utvrditi nedostatak.

Evo nekoliko znakova zbog kojih ćete morati malo na sunce ili jesti više hrane bogate vitaminom D:

Bolovi u kostima - vitamin D regulira metabolizam kalcija i fosfata i važan je u održavanju čvrstih, tvrdih kostiju. To znači da kad postoji nedostatak vitamina D, mogu postojati problemi s cjelokupnim zdravljem kostiju što može rezultirati bolovima u kostima ili čak zglobovima.

Imate grčeve u mišićima - zajedno s osjećajem slabosti u mišićima, vjerojatno ćete i zbog nedostatka vitamina D iskusiti dodatne grčeve. Iako je to suptilan znak, grčevi u mišićima mogu biti jedan od znakova.

Osjećate se neraspoloženo - studije pokazuju da postoji zanimljiva veza između nedostatka vitamina D i depresije. Jedna studija koju je objavio Journal of Issues in Mental Health Nursing zaključuje da su skupine kojima prijeti nedostatak vitamina D (starije osobe, adolescenti, pretile osobe i osobe s kroničnim bolestima) također iste skupine koje su izvijestile o riziku od depresije. Ako se osjećate neraspoloženo i nemate objašnjenje za to, procjena unosa vitamina D mogao bi biti koristan sljedeći korak.

Osjećate se slabo - da, fizički slabo. Jedno istraživanje časopisa Western Journal of Medicine prikazuje da je mišićna slabost sigurno znak da netko ne unosi dovoljno vitamina D, ali može biti i reverzibilno.

Umorni ste i letargični - osjećaj umora, pa čak i letargija mogu biti znak nedostatka vitamina D. Jedno istraživanje koje je objavio Sjevernoamerički časopis medicinskih znanosti pobliže je proučilo ovu tvrdnju i utvrdilo da je 77,2% pacijenata s niskim nedostatkom vitamina D imalo umor. Kada su njihovi brojevi vitamina D normalizirani, simptomi umora znatno su se poboljšali.