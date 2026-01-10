Idite na koncerte, odlični su za zdravlje!

Volite glazbu? Super vam je na koncertima? Ako to radite dovoljno često, ne trebate ni šetati ni baviti se jogom, jer je 20 minuta koncerta bolje za zdravlje od toga, vjerovali ili ne!

Znanstvenici instituta Sveučilišta Goldsmith u Londonu došli su do zaključka da se raspoloženje onima koji su slušali glazbu uživo barem 20 minuta podigne za 21 posto, a onima koji su se bavili jogom za 11 posto manje.

Provedena studija kaže da slušanje glazbe uživo produžuje život za nekoliko godina. Istraživanje je provedeno na uzorku od 60 osoba koji su išli na koncert, sat joge ili šetali sa psom.

Prije aktivnosti riješili su test od 40 pitanja, a nakon toga su raspoređeni u tri grupe od 20 članova gdje im je mjeren rad srca i srčana frekvencija.

"Ključ dugotrajnosti je redovan odlazak na koncerte, barem jednom u dva tjedna", rekao je Patrick Fegan s Goldshimtha.

Što reći osim - nabavite ulaznice i krenite!