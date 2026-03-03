Yann Tiersen sutra u Tvornici kulture

Jedan od najupečatljivijih europskih autora suvremene instrumentalne glazbe, Yann Tiersen, vraća se u zagrebačku Tvornicu kulture u srijedu, 4. ožujka, gdje će promovirati novi album "Rathlin from a Distance | The Liquid Hour".

Njegova glazba već desetljećima briše granice između klasične glazbe, minimalizma, elektronike i filmske atmosfere, a svaki koncert pretvara u vrlo snažno i specifično iskustvo u što se zagrebačka publika već mogla uvjeriti.

Večer će otvoriti britanska kantautorica, umjetnica zvuka i audio producentica Alice Boyd. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 45 eura dostupne su putem Hangtime weba i u Dirty Old Shopu, dok će na dan koncerta iznositi 50 eura.

SATNICA:

20:00 Vrata

20:30 Alice Boyd

21:20 Yann Tiersen

Glazbeni kritičari novi album Yanna Tiersena opisuju kao jedno od njegovih najupečatljivijih recentnih izdanja. AllMusic ga naziva "utješnim, inventivnim i dirljivim: ponekad naizmjenično, a ponekad sve odjednom", ističući kako unatoč višeslojnom pristupu album djeluje "neobično osobno". MOJO Magazine govori o "studiji sumračne melankolije", dok pojedini trenuci zvuče poput "snopova sunčeve svjetlosti koji rastjeruju tamu", naglašavajući emocionalni raspon materijala, vrlo tipičnog za Tiersena.

Record Collector smatra kako ovim izdanjem "potvrđuje svoju nišu unutar gotovo minimalističkog kanona", dok urednički osvrt portala Ableton ističe njegovo "majstorstvo prostora, tišine i suptilne emocije", zbog čega album djeluje istovremeno intimno i filmski široko. Kritike potvrđuju ono što publika već godinama prepoznaje: Yann uspijeva spojiti umjetničku hrabrost i emotivnu neposrednost, stvarajući glazbu koja jednako snažno djeluje u studijskoj formi i na koncertnoj pozornici što će se osjetititi i ovom prilikom u Tvornici.

Alice Boyd je kantautorica, umjetnica zvuka i audio producentica sa sjedištem u Londonu. U svojem radu istražuje povezanost čovjeka i prirodnog svijeta, spajajući folk harmonije, ambijentalnu elektroniku i terenske snimke u intimne zvučne pejzaže. Njezina glazba predstavljena je na BBC Radio 3, 4 i 6, a nastupala je u prostorima poput Kings Placea, Barbican Conservatoryja i Rainforest Biomea u Eden Projectu. Uz glazbena izdanja, stvara zvučne krajolike za radio, film, podcaste i instalacije.

Fb event:

https://www.facebook.com/events/880087671366598/

Ljubitelji Yanna Tiersena svakako trebaju obratiti pozornost i na koncert Kylea Eastwooda koji 6. svibnja nastupa u zagrebačkom Kinu SC, također u organizaciji Hangtimea.