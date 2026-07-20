Zagrebački punk bend FrAkTuRa MoZgA vraća se novim singlom i spotom "Vrijeme Brzo Prolazi " , prvom autorskom objavom nakon 2012. godine. Povratak nije rezultat nostalgije niti pokušaja oživljavanja prošlosti, već prirodan nastavak priče benda koji je kroz godinu ostao vjeran sebi, glasan, iskren i neopterećen trendovima.

FrAkTuRa MoZgA osnovana je 2002. godine na zagrebačkom Črnomercu, iz prijateljstva, ljubavi prema punk rocku i želje da se svira bez kalkulacije. Tijekom godine bend je izgradio prepoznatljiv identitet na domaćoj punk sceni, nastupajući diljem Hrvatske uz brojne domaće i strane bendove. Iza sebe imaju demo album Na Nuli (2006.), album Frakturko (2011.) te singlove poput "Božić je..." i "Ljeto je...", koji su zahvaljujući svojoj duhovitosti, pomaknutom i beskompromisnom pristupu stekli kultni status među publikom.

Iako su diskografski posljednjih godina bili tihi, bend nikada nije potpuno nestao. Probe u podrumima, povremene svirke, prijateljstva i zajednički duh ostali su jednako važan dio njihove priče kao i same pjesme. Upravo zato "Vrijeme Brzo Prolazi" nije samo povratnički singl, već svojevrsna posveta svim godinama koje su oblikovale bend.

Kako i sam naslov sugerira, pjesma donosi pogled u retrovizor . Govori o vremenu koje nezaustavljivo prolazi, ali io stvarima koje ostaju - prijateljstvima, koncertima koji se i danas prepričavaju, kilometrima prijeđenim u kombinaciji, litrama piva i bezbrojnim trenucima zbog kojih je vrijedilo biti dio ove priče. Umjesto žaljenja za prošlim vremenima, FrAkTuRa MoZgA bira slaviti uspomene i ljude koji su ih stvarali.

Videospot dodatno naglašava tu emociju kroz arhivske snimke i fotografije prikupljene tijekom više od dvadeset godina postojanja benda. Bez glume i velikih produkcijskih trikova, spot donosi iskrene trenutke s pozornice i izvan nje, upravo onakve kakav je oduvijek bio i sam bend.

Za FrAkTuRu MoZgA punk nikada nije bio prolazni trend, nego način razmišljanja. Nakon više od dvadeset godina i dalje dokazuju da nikad nije kasno ostati mlad, barem mentalno, glasan i pomalo neodgovoran. Ako je suditi prema novom singlu, energija zbog koje su ih mnogi zavoljeli nije nestala, samo je dobila novu dimenziju. Jer vrijeme doista brzo prolazi, ali dobra ekipa, iskren punk i uspomene ostaju zauvijek.

FrAkTuRu MoZgA uživo možete uhvatiti ovoga petka (24.07.) na festivalu RockLive u Koprivnici , a singl u izdanju Dostave zvuka poslušajte na svim streaming servisima .