Ljetni spektakl u Boogaloou

U utorak, 21. srpnja, zagrebački klub Boogaloo postat će epicentar eksplozivne energije kada na pozornicu stupe House of Protection, a sada je potvrđeno da će večer otvoriti domaće modern metal/metalcore snage - Ocean Of Another!

Dani se polako odbrojavaju, a uzbuđenje raste jer House of Protection u sklopu svoje velike europske turneje prvi put stižu u Zagreb. Hrvatska publika tako ima ekskluzivnu priliku među prvima uživo osjetiti kaos i slobodu ovog novog, visokooktanskog projekta koji jedva čekamo doživjeti u intimnoj i usijanoj atmosferi Boogalooa.

Kako bi večer bila potpuna, pobrinut će se fantastični Ocean Of Another. Ovaj zagrebački modern metal/metalcore sastav, predvođen članovima nekih od najistaknutijih domaćih bendova (Manntra, Pale Origins), savršeno se uklapa u ovu zvučnu bombu od večeri. S preko 1,8 milijuna streamova na Spotifyju i hvaljenim konceptualnim izdanjima poput najnovijeg EP-a Loneliness of My Kin, bend je poznat po spajanju surovih, emotivnih tekstova o mentalnom zdravlju s masivnim, modernim riffovima. Nastup pred House of Protection bit će savršena demonstracija zašto slove za jedno od najvrućih regionalnih imena žestokog žanra.

„I Find it Hard to Feel Alive"

Podsjetimo, House of Protection je novi, beskompromisni projekt Stephena Harrisona i Arica Improte, dvojca koji je publici dobro poznat po svom revolucionarnom radu u bendu Fever 333, ali i kultnim sastavima poput The Chariot i Night Verses. Kada su odlučili pokrenuti nešto potpuno svoje, odbacili su sve žanrovske okvire i stvorili unikatnu, sirovu mješavinu hardcorea, punka i elektronike.

„It's Supposed To Hurt"

Da se radi o projektu najviše svjetske produkcijske klase potvrđuje i podatak da iza njihovih pjesama, poput debitantskog singla „It's Supposed To Hurt", producentski stoji Jordan Fish (bivši član Bring Me The Horizon). Njihov je cilj stvoriti prostor potpune slobode i zanosa koji briše granicu između benda i publike, a pjesme poput „Pulling Teeth" jamče da nas 21. srpnja čeka večer čistog adrenalina.

Spoj međunarodnog hardcore/punk fenomena i vodećih domaćih modern metalcore snaga jamči koncert o kojem će se još dugo pričati. Ako već niste, pravo je vrijeme da osigurate svoje ulaznice.

Ulaznice su dostupne putem Eventim sustava na linku: Eventim - House of Protection te na službenim prodajnim mjestima.