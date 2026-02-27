Odluka će biti donesena za svega nekoliko sati

Učinili smo sve što smo mogli. Sada je odluka u rukama europskih povjerenika.

Ne znamo kakav će biti ishod. Ali znamo ovo: nevjerojatno smo ponosni na našu zajednicu.

Nakon obeshrabrujućih vijesti koje smo neslužbeno primili o mogućem sadržaju odluke, vaša podrška je bila ogromna. Zaista ogromna. Poruke, pozivi, objave na društvenim mrežama - vaša neposredna reakcija pokazala je za što se ovaj pokret zalaže i da ne odustajemo.

Više od 250 000 vas potpisalo je peticiju kojom pozivate Komisiju da kaže DA peticiji My Voice, My Choice. Svi e-mailovi, telefonski pozivi, javni pritisak - čini se da su imali učinka. Jučer je povjerenica Lahbib objavila da se odluka još uvijek promijenjiva.

To održava našu nadu.

Odluka Komisije bit će poznata za samo nekoliko sati. Poslijepodne se očekuje da će nam je povjerenica za jednakost Hadja Lahbib osobno predstaviti na sastanku. Čim sastanak završi, naravno da ćemo ga odmah podijeliti s vama.

Što god se sljedeće dogodi, znajte ovo: ono što smo zajedno izgradili već je važno. Snaga, solidarnost i hrabrost ovog pokreta ne mogu se poništiti jednom odlukom.

Hvala vam na svemu.

Hvala vam što ste bili uz nas do samog kraja.

Vaš,

tim My Voice My Choice