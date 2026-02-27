Jučerašnja pobjeda je važna

Kada 1,2 milijuna građana podigne svoj glas, kada Europski parlament pošalje jasan demokratski signal i kada se civilno društvo mobilizira preko granica, Europska Komisija ne može skrenuti pogled. Mora djelovati. I danas je to učinila.

Po prvi put Komisija nedvosmisleno potvrđuje da se sredstva EU-a mogu koristiti za jamčenje pristupa sigurnoj skrbi za pobačaj, posebno za žene u ranjivim situacijama, bez obzira na to odakle dolaze u Europi.

Ovo nije simbolično. To je politička predanost pravima žena.

To nedvojbeno utvrđuje da je pristup sigurnom pobačaju pitanje javnog zdravlja i socijalne pravde te da Europska unija ima i nadležnost i odgovornost djelovati.

Komisija je u današnjoj odluci zaključila da je najbolji način za postizanje cilja naše inicijative financiranje iz programa ESF+. Iako se ne stvara novi pravni instrument, Komisija je formalno priznala da se zahtjevi naše inicijative mogu ostvariti i zacrtala konkretan put za njegovu provedbu u praksi.

Danas smo imali sastanak s povjerenicom Hadjom Lahbib, odgovornom za našu inicijativu. Čestitala nam je i predstavila odluke Komisije kao jasan pristanak na naše zahtjeve. Posebno smo sretni što će se mehanizam moći koristiti ne samo za financiranje medicinskih usluga, već i za troškove putovanja u okolnostima koje bi bile potrebne. To je posebno važno u situacijama opasnim po život gdje je potrebna hitna pomoć i prijevoz.

Iako je „da" koje je dala Komisija drugačije od onoga što smo se nadali, zadovoljni smo odgovorom. Od samog početka, naš prvi i jedini cilj bio je pozitivan utjecaj na žene, a ne pravni oblik. Razočarani smo samo što do sada nije dano obećanje o dodatnim financijskim sredstvima. Stoga smo danas, zajedno sa zastupnicima Europskog parlamenta iz različitih političkih skupina, pozvali Komisiju da podrži naše prijedloge za dodatna namjenska sredstva, koja će naši saveznici iznijeti u pregovorima o proračunu. I nećemo odustati dok to ne postignemo.

Također smo pozvali Komisiju da brzo djeluje kako bi se proveli zahtjevi odluke: da se državama članicama pruže jasne upute o tome kako započeti pružanje sigurne skrbi za pobačaj sredstvima EU-a te da se mora stvoriti informativna platforma za pacijente.

Vrata su sada otvorena. Države članice sada mogu koristiti sredstva EU-a kako bi osigurale pristup sigurnim i legalnim uslugama pobačaja za one kojima je još uvijek uskraćeno ovo temeljno pravo. Zemlje EU-a sada moraju koristiti put koji je stvoren.

Ova odluka šalje jasnu poruku: da su prava žena važna EU-u i da demokratski angažman građana može stvoriti promjene.

Ova pobjeda pripada svima nama, 1,2 milijuna građana koji su potpisali, aktivistima koji su se organizirali, volonterima koji su se mobilizirali i parlamentarcima koji su čvrsto stajali.

I ovu pobjedu posvećujemo svim ženama koje su patile ili izgubile živote jer im je uskraćen pristup hitnoj reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti.

Njihove priče podsjećaju nas zašto ova borba nije ideološka - radi se o zaštiti zdravlja i života, radi se o dostojanstvu, jednakosti i slobodi.

Ova borba se odnosila na to da žene imaju kontrolu nad vlastitim tijelima i životima.

Ova borba se odnosila na Europu u kojoj želimo živjeti. Demokratsku, ravnopravnu i pravednu Europu na koju možemo biti ponosni.

Hvala vam što ste uz nas. Danas smo pobijedili, a sutra se borimo dalje.

Vaš,

Tim My Voice, My Choice