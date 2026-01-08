Noćas odlučujete tko će preživjeti

Dok Državni hidrometeorološki zavod najavljuje ekstremne zimske uvjete i ledeni val s temperaturama noćas i sutra do -16 °C, Prijatelji životinja ukazuju da će tisuće pasa diljem Hrvatske ostati vezane lancem na otvorenom, često bez kućica i bez mogućnosti sklanjanja od vjetra, snijega i ekstremne hladnoće. „Apeliramo na sve građane da hitno puste pse i mačke u kuće, garaže ili bilo koji zatvoren i zaštićen prostor. Svaki sat proveden vani na izrazito niskim temperaturama povećava rizik od ozeblina, smrzotina i teške hipotermije, kada tijelo gubi sposobnost održavanja osnovnih funkcija, a ishod može biti oštećenje srca i dišnog sustava te u konačnici smrt", upozorava Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Bolest i smrt životinje od hladnoće je odgovornost skrbnika

Pojašnjava da držanje pasa i mačaka vani dok temperatura pada duboko ispod ništice znači da skrbnici svjesno zanemaruju životinje i izlažu ih mukama: „Hladnoća nije iznenađenje pa je svaka smrzotina, hipotermija i smrt životinje u ovakvim uvjetima posljedica ljudske odluke. Nitko se ne može pravdati da nije upozoren i da su životinje tobože naviknute i otporne na toliko niske temperature. Čak i ako prežive, iznimno pate. Ako netko vidi psa vezanog lancem ili životinju bez zaklona, upozorite skrbnika i obavijestite nadležne službe. Životinji to može biti razlika između života i smrti!"



Psi na lancu ne mogu pobjeći od hladnoće

Iz udruge Prijatelji životinja posebno ističu da znatno veći rizik imaju psi na lancu jer se ne mogu slobodno kretati, potražiti zaklon ni barem trčanjem pokušati zagrijati tijelo. „Lanac ne samo da ograničava kretanje nego i onemogućava psu da se zaštiti od hladnoće, vjetra i vlage. Psu je mučenje dok po cijele dane i noći stoji ili leži na zaleđenom tlu, mokar od snijega, a tijelo mu drhti, gubi toplinu i snagu, koči se i polako gasi do smrzavanja. Takvo okrutno držanje pasa pretvara hladnu noć u mučenje bez izlaza, što je realnost za velik broj pasa u Hrvatskoj", napominje Klopotan Kačavenda.



Život na lancu znači trajno zanemarivanje i zlostavljanje

Prijatelji životinja godinama upozoravaju da je držanje pasa na lancu oblik trajnog zanemarivanja i teškog zlostavljanja. Psi su izrazito socijalna bića, a život na lancu dovodi do teških fizičkih i psihičkih posljedica: kronične boli, ozljeda vrata, neuroza, straha i agresije, ali i pothranjenosti, parazita, nepostojanja veterinarske skrbi te povećanog rizika za javno zdravlje jer takvi psi često nisu cijepljeni ni mikročipirani. Zimi su dodatno izloženi padalinama i smrzavanju, a lanac im onemogućava kretanje i grijanje, zbog čega „život na lancu" u praksi često znači dugotrajnu patnju ili smrt.



Nužna nedvosmislena zabrana lanca

Iako Zakon o zaštiti životinja propisuje da je zabranjeno držati pse „stalno vezane", ta nejasna formulacija omogućava višegodišnje, pa i doživotno držanje pasa na lancu. Upravo zato Prijatelji životinja od 2006. godine provode kontinuirane kampanje, edukacije i inicijative za potpunu zakonsku zabranu lanca uključujući kampanju „Život na lancu nije život" i aktualnu inicijativu „Za Hrvatsku bez pasa na lancu". U sklopu tih aktivnosti pokrenuta je i peticija, koju je dosad potpisalo oko 66 000 građana, uz javnu podršku više od 80 posto građana, brojnih lokalnih i regionalnih zajednica, veterinarske struke i drugih institucija. Prijatelji životinja lobiraju da se zakonskim izmjenama nedvosmisleno zabrani držanje pasa na lancu kako bi se konačno onemogućila praksa koja je suprotna etičkim standardima 21. stoljeća i osnovnoj dobrobiti životinja.

„Sudbina životinja ovisi o tome hoće li im netko otvoriti vrata ili okrenuti glavu. Nemojte dopustiti da im ovi dani budu posljednji - sklonite ih u tople domove i zaštitite od hladnoća", poručuju i pozivaju sve da na www.zabranimolanac.net potpišu peticiju za zabranu držanja pasa na lancu.