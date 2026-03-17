Vatrogasci dali podršku zabrani pirotehnike

Udruga Prijatelji životinja s radošću objavljuje da je Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) dala punu podršku kampanji za zabranu bučne pirotehnike. U svojoj podršci izjavili su da su svjesni sve učestalijih pritužbi građana, štetnih posljedica za zdravlje i sigurnost ljudi, ugrožavanja života i dobrobiti životinja, intenzivnog angažmana vatrogasaca te negativnog utjecaja na okoliš kroz zagađenje mikročesticama. Njihova podrška nije slučajna - vatrogasci su na prvoj crti svake godine suočavajući se s požarima, ozljedama i kaotičnim stanjima koja prouzrokuje upotreba pirotehnike.

Uz Hrvatsku vatrogasnu zajednicu i ostale dosadašnje podupiratelje, kampanji se priključila i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, a u svrhu zaštite okoliša, ljudi i životinja. Podrške krovne vatrogasne organizacije i bolnice u Zaboku dodatno potvrđuju da je bučna pirotehnika ozbiljan javnozdravstveni i sigurnosni problem, a ne puko pitanje navike pojedinaca.

Prijatelji životinja podsjećaju da „dani pirotehnike", odnosno dozvola korištenja pirotehnike u dane kada se čak ništa ne slavi, nemaju nikakvo racionalno opravdanje te da se taj zakonski propust jasno odražava u statistici ozlijeđenih osoba i materijalne štete. Nemilosrdna danonoćna pucnjava od 27. do 31. prosinca i cijelog 1. siječnja treba biti zakonski zaustavljena.



Problem privatnih vatrometa pod krinkom javnih priredbi

„Iako je novogodišnji teror iza nas, ne možemo zanemariti činjenicu da se u Hrvatskoj olako daju odobrenja za vatromete. 2024. godine su tako izdana odobrenja za nevjerojatna 594 javna vatrometa", ističu iz Udruge. Posebno upozoravaju na rastuću pojavu privatnih vatrometa, koji se tretiraju kao „javni". Prema trenutačnoj regulativi, vatromet koji organizira grad ili općina i onaj koji organizira privatna osoba, primjerice, za vlastitu svadbu, formalno se tretiraju jednako - kao javni vatromet. Pritom okolni stanovnici, dakle, susjedi, djeca, stariji, osobe s traumama, kućne i divlje životinje, snose posljedice buke i stresa bez ikakvog izbora. Prijatelji životinja zahtijevaju da se ovaj pravni vakuum hitno zatvori i da se privatni vatrometi odvoje od javnih, a da se općenito vatrometi ograniče na dva godišnje po jednoj jedinici lokalne samouprave.

Upozoravaju i na konkretan primjer koji zorno ilustrira koliko je situacija pravno neuređena. Grad Umag dao je u koncesiju nogometna igrališta slovenskim korisnicima, koji svaki četvrtak priređuju vatromet što uznemiruje građane i zagađuje njihov okoliš. Ovakvi primjeri potvrđuju da je nužna regulacija koja će jasno ograničiti broj vatrometa na određenom području.



Više od 40 000 potpisa, peticija je još otvorena

Prijatelji životinja ostaju pri jasnim zahtjevima: potpuna zabrana bučne pirotehnike jednake ili veće snage od već zabranjenih petardi i redenika, ukidanje tzv. dana pirotehnike, zabrana reklamiranja i prodaje pirotehnike u trgovinama mješovitom robom te korištenje svjetlosne pirotehnike isključivo na dva sata u novogodišnjoj noći.

Poručuju da je više od 40 000 građana već potpisalo peticiju za zabranu bučne pirotehnike te da je peticija i dalje otvorena. Pozivaju sve koji još nisu potpisali da to učine i pošalju jasnu poruku da svi imamo pravo na mir, sigurnost i zaštitu od nepotrebne buke, trauma, ozljeda, zagađenja i rizika od požara.

Umjesto kozmetičkih izmjena, od nadležnog ministarstva očekuju konkretne korake koji će rezultirati kvalitetnom zakonskom zaštitom ljudi, životinja i okoliša.

Peticija i više o kampanji za zabranu pirotehnike nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.