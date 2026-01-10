Tko vara najčešće

« Seks
Za partnera koji je u potpunosti ekonomski ovisan o drugom, postoji veća vjerojatnost da će biti nevjeran

Definirati nevjeru nije lako. Muškarci i žene u današnje vrijeme različite stvari karakteriziraju kao nevjeru. Je li i sama pomisao na nevjeru prevara ili tek kada se dogodi nešto više?

Psiholozi i stručnjaci za odnose godinama su proučavali nevjeru, otkrivajući iznenađujuće razloge zašto parovi varaju, što različiti parovi smatraju varanjem i kako reagiraju na varanje, piše Business Insider.

Ako ste ekonomski ovisni o supružniku, veća je vjerojatnost da ćete ga varati

Istraživanje iz 2015. koje je provedeno na 2800 ljudi u dobi od 18 do 32 godine, objašnjava kako za partnera koji je u potpunosti ekonomski ovisan o drugom, postoji veća vjerojatnost da će biti nevjeran.

To posebno vrijedi za muškarca koji se financijski oslanja na ženu. Otprilike 15 posto muškaraca koji su u potpunosti financijski ovisni o svojim ženama varaju, u usporedbi s 5 posto ovisnih žena.

Manje je vjerojatnije da će muškarci koji zarađuju skoro isto koliko i partnerica, varati. No prema istraživanjima, veća je vjerojatnost da će varati oni muškarci koji doma donose više od 70 posto prihoda. S druge strane, žene koje zarađuju slično koliko i partner i one koje zarađuju više od njega, manje će varati.

  1. avatar
    armando
    14.02.2020. 09:44
    varaju svi netko manje netko više:)
  2. avatar
    Cranberry
    14.02.2020. 16:41
    Ništa nisam shvatila iz članka
  3. avatar
    Cranberry
    14.02.2020. 16:41
    Pusa Armando ❤️❤️❤️
  4. avatar
    armando
    14.02.2020. 17:17
    nisam ni ja haha pusa cranberyy ljepotice moja:***********
  5. avatar
    Cranberry
    14.02.2020. 17:26
    Pusaaaa najdraži moj :******
  6. avatar
    armando
    14.02.2020. 17:30
    pusa ljube:***********
